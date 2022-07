Kuivuus pakotti rajoittamaan juomaveden käyttöä Veronassa ja muualla Italiassa – kuivuuden takana epätavallisen kuuma ja kuiva kevät

Italiassa Veronan kaupungissa ilmoitettiin lauantaina juomaveden käytön rajoituksista. Syynä on Italiaa koetteleva kuivuus.

Rajoitukset ovat Veronassa voimassa elokuun loppuun. Niiden aikana juomavettä ei saa käyttää esimerkiksi nurmikoiden tai urheilukenttien kasteluun eikä autojen pesuun. Myös uima-altaiden täyttö juomavedellä on kielletty.

Rajoituksia rikkovalle voidaan lätkäistä korkeimmillaan jopa 500 euron sakot.

Myös muissa kunnissa eri puolilla maata on turvauduttu vedensäännöstelyyn epätavallisen kuuman ja kuivan kevään takia. Italian pisin joki, Po, kärsii pahimmasta kuivuudesta 70 vuoteen. Pojoki on myös Italian suurin makean veden allas.

Maggiorejärven ja Gardajärven vedenpinnat ovat myös paljon alempana kuin tavallisesti tähän aikaan vuodesta. Lisäksi Rooman läpi kulkevan Tiberjoen pinta on laskenut.

Viime viikolla Milanon pormestari ilmoitti, että kaupungin suihkulähteet suljetaan osana vedenkäytön rajoituksia.

Lombardian alueella maan pohjoisosassa on puolestaan julistettu hätätila ja ohjeistettu viranomaisia ei-välttämättömän vedenkäytön, kuten katujen pesun ja puistojen kastelun, rajoittamisesta.

Kuivuus on vaikuttanut myös Italian vesivoimaloihin. Vesivoimalla tuotetaan lähes viidennes maan energiantarpeesta. Mutta nyt sateiden puuttuminen on aiheuttanut ongelmia aikana, jolloin Italia yrittää epätoivoisesti vähentää riippuvuuttaan venäläisestä kaasusta.

STT

Kuvat: