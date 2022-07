Kyrgios löi Tsitsipasin kiihkeässä ottelussa, hävinnyt kreikkalainen syytti vastustajaansa kiusaajaksi

Australian kohupelaaja Nick Kyrgios on pudottanut nelossijoitetun Stefanos Tsitsipasin Wimbledonin tennisturnauksesta. Kyrgios hävisi avauserän, mutta kukisti lopulta kreikkalaisen Tsitsipasin myrskyisässä kolmannen kierroksen kamppailussa 6-7 (2-7), 6-4, 6-3, 7-6 (9-7).

Tunteet kävivät ottelussa kuumina, ja tuomari varoitti molempia pelaajia. Tsitsipas esimerkiksi löi pallon katsomoon, ja Kyrgios huusi tuomarille useita kertoja.

Viihdyttävässä ja pelitapahtumiltaan tasokkaassa ottelussa molemmat pelaajat hukkasivat rutkasti murtopalloja. Tsitsipas ei onnistunut hyödyntämään yhtäkään viidestä murtopallostaan, ja Kyrgios voitti vain kaksi peräti 14 murtopallosta.

Kyrgios ja Tsitsipas kohtasivat nyt viidettä kertaa kaksinpelissä, ja australialainen voitti neljännen kerran. Hän kukisti kreikkalaisen myös Hallen ruohoturnauksessa Saksassa pari viikkoa ennen Wimbledonia.

Kyrgios on turnauksessa sijoittamaton. Hän majailee maailmanlistalla sijalla 40. Hän on yltänyt Wimbledonissa parhaimmillaan puolivälieriin vuonna 2014.

”Hänellä on hyviäkin piirteitä”

Ottelun jälkeen Tsitsipas höykytti Kyrgiosia lehdistötilaisuudessaan. Hän syytti australialaista kiusaajaksi.

– Hän kiusaa vastustajiaan. Hän oli luultavasti koulukiusaaja. En pidä kiusaajista, Tsitsipas latasi AFP:n mukaan.

Kuumakallena tunnettu Kyrgios on ennenkin joutunut valokeilaan käytöksestään pelikentällä.

– Hänellä on joitain hyviäkin luonteenpiirteitä. Mutta hänellä on myös erittäin paha puoli, joka voi esiin päästessään aiheuttaa paljon ikävyyksiä ihmisille hänen ympärillään, Tsitsipas sanoi.

Kyrgios totesi omassa lehdistötilaisuudessaan ymmärtävänsä miksi Tsitsipas oli harmissaan, kun tämä on hävinnyt hänelle kahdesti muutaman viikon sisällä.

– Ehkä hänen pitäisi miettiä ensin kuinka voittaa minut pari kertaa ja edetä sitten muihin asioihin, Kyrgios kuittasi.

Anssi Rulamo, Topias Mikkonen

STT

