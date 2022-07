Lämmin heinäkuu voi aiheuttaa uuden piikin punkkihavainnoissa – ilmoitettuja havaintoja jo yli 40 000

Suomessa runsaslukuinen punkkikesä voi saada vielä selvän uuden punkkihavaintopiikin myöhemmin kesällä, jos heinäkuu on kuuma.

– Monesti punkkien esiintymisessä on piikki touko-kesäkuussa, ja jos heinäkuu on paahteinen, toinen piikki sijoittuu elokuulle, sanoo Turun yliopiston lehtori Tero Klemola.

Punkit viihtyvät kosteassa ja lämpimässä, eivätkä ne pidä kuivumisesta. Siksi ne viihtyvät helteellä maaperän kosteudessa, eivätkä etsi isäntäeläimiä yhtä aktiivisesti. Tavallisesti lyhytaikaisilla sääilmiöillä ei ole vaikutusta punkkien käyttäytymiseen.

– Nämä kesäkuun helteet olivat niin lyhyet, ja yöt vielä niin kosteat, että punkkien käyttäytyminen ei muuttunut, sanoo Klemola.

Punkkeja esiintyy Suomessa Etelä-Lapin korkeudelle asti helmikuusta marraskuuhun. Turun yliopiston ja lääkeyhtiö Pfizerin ylläpitämälle Punkkilive-sivustolle on tehty yli 43 000 havaintoilmoitusta punkeista tänä vuonna. Koko viime vuoden saldo oli lähes 80 000.

Puutiaisaivotulehdusten määrä noussut merkittävästi viime vuonna

Punkit levittävät puutiaisaivokuumetta, joka voi pahimmillaan aiheuttaa aivotulehduksen. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mukaan 1-2 prosenttia riskialueiden punkeista kantaa puutiaisaivotulehdusta aiheuttavaa TBE-virusta. Virus leviää punkin pureman välityksellä ja se tarttuu jo muutamassa minuutissa, kertoo THL:ntartuntatautilääkäri Katja Kotkavaara.

TBE-tapaukset ovat olleet nousussa jo kauan. Viime vuonna tapauksia oli kuitenkin huomattavasti enemmän kuin edellisinä vuosina. Vuonna 2021 THL:n rekisteriin ilmoitettiin 150 puutiaisaivotulehdustapausta, kun vuonna 2020 tapauksia ilmoitettiin 91. Luvun nousuun vaikuttaa monet asiat, kuten viime vuoden suotuisa ulkoilusää.

– Koronapandemian aikana ihmiset ovat liikkuneet enemmän ulkona, viettäneet aikaa mökeillä ja matkailleet kotimaassa, arvioi Kotkavaara.

Kotkavaaran mukaan myös ihmisten lisääntynyt tietoisuus punkkien välittämistä taudeista sekä ilmastonmuutos on voinut vaikuttaa tapausmäärien kasvuun.

Rokoteohjelma laajentunut

THL suosittelee puutiaisaivokuumetta vastaan rokottautumista yhteensä 25 kunnassa sekä Ahvenanmaalla. Lisäksi 10 kunnassa sekä Ahvenanmaalla on voimassa kansallinen TBE-rokotusohjelma, jonka myötä asukkaat ja mökkiläiset saavat rokotteet ilmaiseksi.

Rokotusohjelma on laajentunut tänä vuonna Kirkkonummella ja Lohjalla uusille alueille. Rokotuksia suositellaan kaikille, jotka oleskelevat pidempiaikaisesti alueilla, joilla puutiaisaivotulehduksen ilmaantuvuus ylittää 15 tapausta 100 000 asukasta kohden.

THL:nKotkavaaran mukaan TBE-rokote on tarpeen eritoten niille, jotka liikkuvat kesäisin luonnossa vähintään neljän viikon ajan. Rokote ei suojaa muilta punkkien kautta levittyviltä taudeilta, kuten borrelioosilta.

https://www.punkkilive.fi/

Helmi Lehtonen

STT

