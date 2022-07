Lapsi kuoli kuumuuteen autossa Itä-Suomessa – Tutkinnanjohtaja: Perheelle valtava tragedia

Alle 15-vuotias lapsi kuoli kuumuuteen auton sisälle Itä-Suomessa, kertoo poliisi. Poliisin mukaan autossa ollut lapsi oli eloton, kun auttajat saapuivat paikalle. Autossa oli tuolloin myös huomattavan kuuma.

Lapselle annettiin ensiapua, mutta siitä ei poliisin mukaan ollut enää apua. Kuolemantapaus tapahtui alkuviikosta.

Itä-Suomen poliisi ei epäile, että kuolemaan liittyisi rikosta. Tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Simo Hämäläinen ei perheen yksityisyyden varjelemisen vuoksi tarkenna STT:lle, millä paikkakunnalla kuolema tapahtui. Hänen mukaansa tapaus on ollut perheelle ”valtava tragedia” eikä lapsen perhettä ole syytä epäillä rikoksesta.

Poliisi ei myöskään täsmennä, minkä ikäisestä lapsesta on ollut kyse. Muutenkaan Hämäläinen ei ota kantaa tilanteen taustoihin ja yksityiskohtiin.

– Henkilö on ollut siinä iässä, että hän on pystynyt itsenäiseen toimintaan ja itsenäisiin ratkaisuihin, Hämäläinen kertoo.

Poliisi jatkaa lapsen kuolemansyyn tutkintaa.

Aurinko voi lämmittää autoja sisältä

Poliisi varoittaa, että kesäaikaan autot voivat auringonpaisteen vuoksi lämmetä sisältä moninkertaisiin lukemiin ulkolämpötilaan nähden. Esimerkiksi lapset tai liikuntarajoitteiset eivät välttämättä poliisin mukaan pysty itse nousemaan pysäköidystä autosta ulos, jos lämpötila nousee korkealle.

Hämäläisen mukaan ulospääsy kannattaa varmistaa esimerkiksi sillä, että jättää ikkunan auki.

