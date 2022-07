Latvian puolustusministeriö ehdottaa miehille pakollista maanpuolustusvelvollisuutta

Latvian puolustusministeriö ehdottaa miehille pakollisen maanpuolustusvelvollisuuden käyttöönottoa seuraavan viiden vuoden aikana, kertoi maan puolustusministeri Artis Pabriks tiistaina.

– Nykyinen järjestelmä ei ole ajan tasalla. Meillä ei ole myöskään mitään syytä uskoa, että Venäjä muuttaisi käyttäytymistään, Pabriks sanoi.

Asepalvelus kestäisi 11 kuukautta, mutta sen voisi vaihtoehtoisesti suorittaa myös muiden ministeriöiden alaisissa tehtävissä.

Ensi vuoden tammikuussa alkaisi siirtymiskausi, jonka ensimmäisenä vuotena noin tuhat vapaaehtoista otettaisiin palvelukseen. Palveluksen ajalta maksettaisiin kuukaudessa 400 euron korvaus.

Palveluksen päätyttyä sen käyneet siirtyisivät reservijoukkoihin, jotka kutsuttaisiin säännöllisiin kertausharjoituksiin.

Palvelus olisi naisille vapaaehtoinen.

Latvia säilyttäisi myös ammattiarmeijansa

Puolustusministerin mukaan Latvia ei siirtyisi asevelvollisuusarmeijaan, vaan maa säilyttäisi myös ammattiarmeijan.

Puolustusministeriön ehdotuksesta on odotettavissa vielä keskustelua maan päättävissä elimissä. Lopullisen päätöksen maanpuolustusvelvollisuudesta tekee Latvian parlamentti.

Uutistoimisto AFP:n haastattelema kansalliskaartin sotilas Gatis Priede sanoi ehdotuksen olevan loistava uutinen. Hänen mukaansa vastaava päätös olisi pitänyt tehdä jo vuonna 2014, kun Venäjä miehitti Krimin niemimaan ja liitti sen osaksi Venäjää.

– Tämä on oikein. Koulutamme lisää reserviläisiä armeijaamme ja Naton vahvuuteen, joka on kriittisen puutteellinen Pohjois-Euroopassa ja Baltian alueella, hän kertoi.

Latviassa asevelvollisuusarmeija lakkautettiin vuonna 2006, kaksi vuotta sotilasliitto Natoon liittymisen jälkeen.

STT

