Liittovaltion lainsäädäntö on Bidenin mukaan nopein tie aborttioikeuden palauttamiseksi Yhdysvalloissa

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden allekirjoitti perjantaina asetuksen, jonka tarkoituksena on suojella aborttioikeutta. Asetus tarjoaa uusia mutta rajoitettuja toimia naisten lisääntymiseen liittyvien oikeuksien tukemiseen.

Bidenin allekirjoittama asetus on vastaus korkeimman oikeiden äskettäiseen päätökseen, jonka mukaan naisilla ei enää ole liittovaltion tasolla perustuslaillista aborttioikeutta.

Presidentti sanoi, että nopein tie aborttioikeuden palauttamiseksi on liittovaltion lainsäädäntö. Hän kehottikin äänestäjiä valitsemaan marraskuun välivaaleissa abortin hyväksyviä ehdokkaita.

– Emme voi sallia, että hallitsematon korkein oikeus yhdessä republikaanipuolueen ääriainesten kanssa poistavat vapauksia ja itsemääräämisoikeutemme, Biden sanoi.

Oliko asetus vastaus arvosteluun?

Bidenia on aiemmin arvosteltu oman demokraattipuolueen sisällä toimimattomuudesta korkeimman oikeuden tehtyä päätöksensä 24. kesäkuuta.

Päätöksen jälkeen monet osavaltiot ovat kieltäneet tai rajoittaneet ankarasti aborttioikeutta.

Monet, usein nimettöminä tiedotusvälineissä puhuneet demokraatit, ovat valittaneet, että Biden tiimeineen ei ole onnistunut vastaamaan asiankuuluvasti korkeimman oikeuden ratkaisuun.

Korkeimman oikeuden päätös näytti yllättäneen hallinnon, vaikka päätösluonnon oli vuotanut julki viikkoja aiemmin. Samana päivänä eli 24. kesäkuuta Biden julkisti kaksi sääntelytoimenpidepakettia. Toinen koski oikeutta aborttipilleriin ja toinen oikeutta matkustaa aborttia varten toiseen osavaltioon, jos oma osavaltio kieltää abortin.

