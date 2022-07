Liki kaksi miljoonaa ihmistä koronasulkuun Kiinan Anhuissa

Kiina on määrännyt 1,7 miljoonaa ihmistä koronasulkuun maan itäosan Anhuin maakunnassa. Heidän on lupa lähteä kodeistaan vain, jos heille tehdään koronatesti.

Anhuissa viranomaiset kertoivat maanantaina noin 300 uudesta koronatapauksesta.

Vaikka koronaluvut ovat edelleen matalat suhteessa Kiinan suureen väestöön, viranomaiset väittävät, että nollaan koronatartuntaan tähtäävä politiikka on välttämätön terveydenhuollon kriisin estämiseksi. Tämän katsotaan viittaavan esimerkiksi vanhusten alhaiseen rokotusasteeseen.

Kiina onnistui pitämään koronatatuntojen määrän pitkään hyvin pienenä. Herkästi tarttuva omikronmuunnos ja sen uudet alamuunnokset ovat tuoneet koronan osaksi Kiinan arkea.

Tiukat koronasulut ja karanteenit ovat saaneet aikaan Kiinassa harvinaisia mielenosoituksia.

