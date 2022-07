Maasto on Suomessa vaarallisen kuivaa, kertoo Ilmatieteen laitos. Ilmatieteen laitoksen päivystävän meteorologin Helena Laakson mukaan ukkoskuurot eivät riitä kastelemaan kuivaa maastoa.

– Sunnuntaina tulee lähinnä ukkoskuuroja, joten kyllä se (maasto) edelleen on kuivaa, Laakso sanoi lauantaina illalla STT:lle.

Metsäpalovaroituksen ennakoidaan tänään olevan voimassa koko maassa. Uudellamaalla, Pirkanmaalla, Päijät-Hämeessä ja Kymenlaaksossa metsäpalojen vaara arvioidaan erittäin suureksi.

Kuivuus ei poistu hetkessä

Laakson mukaan on ennakoitu, että metsäpalovaroitus on voimassa vielä useita päiviä alkuviikolla.

– Maasto on niin kuivaa, että se tarvitsee kunnon sateita, ennen kuin metsäpalovaroitukset poistuvat, sanoo Laakso.

Emmi Tilvis

STT

Kuvat: