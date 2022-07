Mathildedalin Vinttipuodissa kattava kirjo käsitöitä – käsitöiden tuottajia on kerätty remmiin mukaan ympäri Salon seutukuntaa ja sen yli

Mathildedalin miljööseen on putkahtanut kesäkauden ajaksi idyllinen ja hämyisä Vinttipuoti. Puodin pystyttäjät ovat itse käsityöläisiä ja keränneet myytäväksi laajan repertuaarin eri tekijöiden tuotteita.

– Olimme jo monta vuotta pohtineet tunnelmallisen käsityöpuodin perustamista Mathildedaliin. Lopulta ihmettelimme, että miksi vain mietimme emmekä toimi. Näin sitten allekirjoitimme keväällä vintin tilojen vuokrasopimuksen, Vinttipuodissa keramiikkatöitään myyvä Elina Talvitie kertoo.

Hän ryhtyi toimeen kahden toisen salolaisen käsityöläisnaisen, lampuri Irmeli Nurmisen ja puutarhuri-arboristi Liisa Särmännön kanssa. Myös he myyvät tuotteitaan puodissa.

– Halusimme puotiin ennen kaikkea monipuolisen ja mielenkiintoisen valikoiman. Kiertely markkinoilla ja toreilla tuotti tulosta, kun vastaan tuli kiinnostavia myyntipöytiä. Keräsin käyntikortteja ja otin yhteyttä myyjiin, Talvitie sanoo.

Kolmikko myös soitteli entuudestaan tutuille käsityöläisille. Mukaan lähti yhteensä yksitoista käsitöiden tuottajaa Salosta, Perniöstä, Suomusjärveltä, Kuusjoelta ja Halikosta sekä Turusta.

Esimerkiksi puukkoseppä Juha Rajalan puukkoja, Piccu Nooan asusteita ja kylpytekstiilejä sekä RiihiKorven kynttilöitä on puodissa vino pino. Paikallista lähiruokaa, muun muassa Pentti Heinän chiliä Heinän Puutarhasta, löytyy myös myyntipöydiltä.

Käsityöläiset ovat aina päivittäin vuorotellen myyntivuorossa. He ovat saaneet perehdytyksen toistensa tuotteista.

Perjantaina myymässä oli alikkolainen köysituottaja Mikko Snellman. Hän kyhää pihan penkillä lenkiksi tekemäänsä köydenpätkää ja näyttää kuinka köysiä punotaan kiertämällä lankoja yhteen. Snellman kertoo myös mielellään köysituotannon historiasta.

– Köysiä tehtiin käsin ja 1600-luvulta lähtien puisella koneella. Sitten niitä alettiin tekemään raudasta ja sen jälkeen tulivat höyry- ja sähkökoneet.

Snellmanin apuna on toiminut vaimo Marina Snellman. Hän on pitämässä kauppaa pystyssä, kun hänen miehensä tekee ulkona lisää tuotteita ja samalla innostaa ihmisiä tekemään niitä kanssaan.

Mathildedalin Vinttipuoti on avautunut 11.6. Myymälä on auki päivittäin kello 12–19 heinä–elokuun ajan.

Vintti löytyy Perniöstäkin

SSS/Moona Nieminen

Perniössäkin on avattu Vintti-niminen myymälä. Koko nimeltään kirpputori on Vintti Secondhandstore. Se sijaitsee entisen M-Marketin tiloissa Perniön keskustassa.

Vintti on avattu kesäkuun alussa, mutta perustaja Anne Karttunen piti aiemmin kodissaan saman nimistä kirpputoria.

Hän omistaa vanhan osuuskaupan, josta löytyi valmiiksi suuri määrä vanhoja huonekaluja ja muita tavaroita. Siitä syntyi ajatus kirpputoritoiminnasta.

– Halusin saada tavaroita eteenpäin. Nyt se kiinteistö on myynnissä, ja piti löytää uutta liiketilaa.

Karttunen oli silmäillyt kolmisen vuotta tyhjänä ollutta M-Marketin kauppaa. Hän soitti huoneiston omistaja Lasse Ojaselle, joka ilahtui kirpputorin perustamisajatuksesta.

– Harmillisen kauan tämä oli ollut tyhjillään. Ajattelin heti mielessäni, että kirpputori voisi tuoda mukavaa vilinää hiljaiseen Perniön keskustaan.

Toiminta on ammattimaisempaa kuin aiemmin, sillä kotitalossaan Karttunen piti kirpputoria avoinna vain muutamana kesänä.

– Talvella meillä olisi tarkoitus supistaa aukioloaikoja, mutta ehdottomasti toivoisin toiminnan jatkuvan ympäri vuoden. Paljon on tapahtumia suunnitteilla, Karttunen kertoo.

Kaksikko ei ollut tietoinen siitä, että Mathildedaliin on avattu kesäkauden ajaksi Vinttipuoti-niminen käsityömyymälä. Karttunen kuitenkin tietää Vintti-nimen olevan suosittu.

– Turun seudullakin on Pimee Vintti, mutta sen mielestäni erottaa hyvin tästä, hän pohtii.