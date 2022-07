Mätkyjen ensimmäinen eräpäivä on tänään – valtion kassaan pitäisi kilahtaa yhteensä 85 miljoonaa euroa

Tänään on jäännösveron eli mätkyjen ensimmäinen eräpäivä.

Mätkyjen maksupäivä on Verohallinnon mukaan tänään 89 000 asiakkaalla ja maksettavaa on yhteensä 85 miljoonaa euroa.

Mätkyt voi maksaa verkkopankissa tai Verohallinnon Omavero-palvelun kautta.

Henkilöasiakkaiden verotus valmistuu nyt neljättä vuotta joustavasti eli eri henkilöillä eri aikaan. Sen vuoksi veronpalautusten tai mahdollisten mätkyjen määräpäiviä on tänäkin vuonna useita.

Jäännösveron eräpäivä riippuu siitä, mikä on asiakkaan verotuksen päättymiskuukausi. Tänään jäännösveron ensimmäinen eräpäivä on niillä, joiden verotuksen päättymiskuukausi on toukokuu.

Ensimmäiset veronpalautukset maksetaan ensi maanantaina 4. heinäkuuta. Verohallinto maksaa veronpalautuksia heinäkuussa 183 000 asiakkaalle yhteensä 170 miljoonaa euroa.

Viimeiset veronpalautukset maksetaan joulukuussa.

STT

