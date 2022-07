Merivoimien uudet sotalaivat myöhästyvät yli vuodella, ensimmäistä aletaan rakentaa ensi vuonna

Merivoimien uudet sotalaivat myöhästyvät jopa puolitoista vuotta suunnitellusta aikataulusta. Asiasta kertoi ensimmäisenä Iltalehti. Myöhästyminen johtuu puolustusministeriön mukaan ennen kaikkea suunnittelun hitaudesta laivojen rakentamisesta Rauman telakalla huolehtivassa RMC Defence -yhtiössä.

– Suunnittelu on edistynyt monella osa-alueella, joillakin osa-alueilla jopa erittäin hyvin. Kokonaisuus ei kuitenkaan ole edennyt sovitussa aikataulussa, ohjelmajohtaja Lauri Puranen puolustusministeriöstä kertoo STT:lle.

RMC:n väliaikainen toimitusjohtaja Mika Laurilehto syyttää myöhästymisestä koronaa. Suunnittelua on hänen mukaansa viivästyttänyt se, että työtä ei pysty tekemään etänä ja toimistolle suljettuine verkkoineen ei ole voinut mennä.

– Suunnittelua pitää tällaisessa hankkeessa tehdä suljetuissa verkoissa. Salassa pidettävää tavaraa on lähes kaikki tieto, mitä liikkuu, Laurilehto sanoo STT:lle.

Laurilehdon mukaan myös erikoisosaajien joukko on rajallinen. Koska kyseessä on puolustushanke, pitää tekijöiden olla pitkälti suomalaisia.

– Olemme rekrytoineet ja alihankkineet osaamista tässä koko ajan. Nyt kun korona helpottaa, väki voidaan saada helpommin kasaan sellaiseen paikkaan, missä voi tehdä yhdessä ja suljetussa verkossa töitä.

Ensimmäisen aluksen rakentaminen alkaa Laurilehdon mukaan ensi vuoden aikana. Monitoimihalli, jossa alukset kootaan katseilta suojassa, valmistuu vuodenvaihteeseen mennessä eli hänen mukaansa aikataulussaan.

Hän myös huomauttaa, että sotalaivat on iso yhteishanke, jossa RMC on yksi isoista toimijoista.

– Tässä puhutaan koko hankkeen viivästymästä.

Projektin haastavuus ollut tiedossa

Toki projektin haastavuus on ollut tiedossa, kun ei tämän kokoluokan taistelualusta ole aiemmin Suomessa rakennettu, Puranen kommentoi sähköpostitse STT:lle.

Minkä tahansa taistelualuksen suunnittelutyö on hänen mukaansa erittäin vaativa kokonaisuus varsinkin, kun se tehdään niin sanotusti puhtaalta pöydältä vastaamaan suomalaisiin suorituskykyvaatimuksiin ja suomalaisissa erityisolosuhteissa toimivaksi ja mukana on useita toimijoita.

Monitoimikorvetit oli määrä toimittaa Merivoimille vuoteen 2028 mennessä. Viivästyksen vuoksi kaikki alukset ovatkin valmiina aikaisintaan 2029.

– Alukset valmistuvat yksi kerrallaan, ja niitä otetaan käyttöön sitä mukaa, kun ne valmistuvat. Ensimmäinen alus valmistuu vuosikymmenen puolivälissä, Puranen kertoo.

Viivästyksen vaikutukset puolustusjärjestelmälle ovat Purasen mukaan hallittavissa. Merivoimat pystyy jatkamaan operointia nykyisellä kalustolla 2030-luvun alkupuolelle.

– Vanhenevaa kalustoa poistetaan käytöstä vasta uuden kaluston käyttöönoton myötä, joten siinä mielessä vaaraa puolustuskyvyn laskusta ei ole. Operointikyky edellyttää luonnollisesti resursointia kunnossapitoon.

Yhteisymmärrys jatkoaskelista

Laivue 2020 -hanke käsittää neljä monitoimikorvettia, joilla on tarkoitus korvata seitsemän käytöstä poistuvaa alusta. Miinalaiva Pohjanmaa poistui käytöstä jo vuonna 2013.

Alukset rakennetaan huoltovarmuussyistä Suomessa, mutta taistelujärjestelmän toimittaa ruotsalainen Saab.

– On edelleen kokonaisuutena tarkastellen paras ratkaisu, että laivat tehdään Rauman telakalla. Meillä on yhteisymmärrys jatkoaskeleista tästä eteenpäin ja hyvä niin, arvioi Puranen.

Myöhästyminen vaikuttaa myös hankkeen budjettiin, jota Purasen mukaan katsotaan syksyn aikana uudelleen. Hintalappu on ollut tähän asti 1,3 miljardia euroa.

– Sopimuksessa on mekanismit sille, miten kustannusten mahdollinen nousu kompensoidaan ja myöhästymät samalla tavalla, sanoo Laurilehto.

Karmeimmillaan viime vuoden tilinpäätöksessä

Korona nakersi Rauman telakan taloutta viime vuonna. Tuotanto jouduttiin muutamaan otteeseen keskeyttämään pariksi viikoksi, ja lisäksi pandemialla on ollut piilovaikutuksia, kun esimerkiksi komponentteja ei saatu.

– Lähinnä se koronan vaikutus näkyi karmeimmillaan viime vuoden tilinpäätöksessä. Tulevaisuus sinänsä on kirkas, koska tilauskirjassa on tilauksia, Laurilehto sanoo.

https://www.iltalehti.fi/politiikka/a/bd598ac6-850f-4547-87e3-33cb70275aed

Sanna Nikula

STT

Kuvat: