Moottori- ja akkupula lykkäsi sähköautoihin siirtyneen rallicrossin MM-sarjan avausta – ”En tiedä, mitä kulisseissa tällä hetkellä tapahtuu”

Kolmannen polven autourheilijan Niclas Grönholmin piti aloittaa rallicrossin MM-sarja viime viikonloppuna Ruotsin Höljesissä, mutta toisin kävi. Sähköautojen aikakauteen siirtyneen sarjan aloittamista jouduttiin lykkäämään tallien komponenttipulan takia, ja kauden aloituspäivä on tällä hetkellä hämärän peitossa.

– Sarjassa huomattiin jo aika aikaisessa vaiheessa, ettei Höljesin avausviikonloppu tule millään onnistumaan. Tiimit eivät saaneet moottoreita ja akkuja tarpeeksi ajoissa, Grönholm kertoi keskiviikkona.

– En osaa sanoa ihan tarkkaan, mistä viivästykset johtuvat, en ole niin sisällä siinä hommassa. Kaiken kaikkiaan tämä johtuu varmaan koko maailmantilanteesta ja osittain siitä, että tämän kauden säännöt saatiin valmiiksi aika myöhään.

Grönholm, 26, kaasutteli suomalaisen GRX-tallin väreissä viime kauden MM-sarjassa kolmanneksi, ja kaudella 2020 tuloksena oli sarjan neljäs sija. Täksi kaudeksi Grönholm siirtyi ruotsalaisen CE Dealer Teamiin, jossa tallitoverina ajaa länsinaapurin Klara Andersson.

MM-sarjan kalenterin seuraava kilpailu on merkitty Saksan Nürburgringille 30.-31. heinäkuuta. Grönholm toivoo, että kausi päästäisiin avaamaan Saksassa.

– Sen mukaan eletään tällä hetkellä, että siellä ajettaisiin. Mutta en tiedä, mitä kulisseissa tällä hetkellä tapahtuu.

Oman tallinsa tilannetta Grönholm kuvailee ”kohtalaiseksi”.

– Se on varmaan aika samanlainen kuin muillakin talleilla. Töitä on tosi paljon jäljellä, autot eivät ole vielä valmiita.

Mahdollisuudet PM-mestaruuteen

Grönholm lämmittelee MM-sarjan toivottua avausta varten viikonloppuna Riiassa, jossa kisataan Pohjoismaiden mestaruussarjan pisteistä kahdessa kisassa. Hyundaillaan sarjan toiselle sijalle ajanut Grönholm voi varmistaa Latviassa mestaruuden, sillä PM-sarjan ruotsalainen kärkinimi Johan Kristoffersson ei ole kisoissa mukana.

Kärkikaksikko joutunee jättämään kauden viimeisen PM-kisan väliin MM-sarjan testien takia.

– Voittoja tietysti tavoitellaan, mutta ilmaiseksi ei mitään saa. Sarja on ollut tänä vuonna tiukka, on ollut paljon hyviä autoja ja kuskeja.

PM-sarjassa Grönholm ohjastaa polttomoottoriautoa.

– Sähköautolla saisi kyllä ajaa PM-sarjan Supercar-luokassa, siinä mielessä sarja on vapaa. Viime kaudella niitä (sähköautoja) nähtiin kyllä, ja tälläkin kaudella on yksi pikkuluokan sähköauto ollut mukana meidän joukossa.

Paavali Pastila

STT

Kuvat: