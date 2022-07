Moskovan kaupunginvaltuutettu tuomittiin 7 vuoden vankeuteen Venäjän hyökkäyssodan kritisoimisesta

Venäjällä Moskovan kaupunginvaltuuston jäsen on tuomittu seitsemän vuoden vankeuteen ”väärän tiedon tietoisesta levittämisestä” Venäjän armeijan toimista Ukrainassa. 60-vuotias Aleksei Gorinov oli arvostellut presidentti Vladimir Putinin määräämää hyökkäyssotaa.

Uutistoimittaja AFP:n toimittajan mukaan Gorinov saapui oikeudenkäyntiinsä mukanaan paperi, jossa kysyttiin yleisöltä, vieläkö he tarvitsevat tätä sotaa. Gorinov on ensimmäinen Ukrainan sodan arvostelemisesta rikostuomion saanut oppositioedustaja.

– Tästä oli päätetty jo etukäteen, hän totesi tuomionsa lukemisen jälkeen.

Paikalla olivat Gorinovin vaimo ja pieni määrä tukijoita, jotka antoivat hänelle aplodit ennen kuin heidät poistettiin oikeussalista.

Venäjällä sodasta käytävää julkista keskustelua on rajoitettu ankarasti lailla, jossa todenmukaista tietoa Ukrainan tapahtumista levittäville voidaan määrätä pitkät vankeusrangaistukset. Tuomioon voi riittää se, että kutsuu sotaa sodaksi erikoisoperaation sijasta.

Vankilaan tuomitun oppositiojohtaja Aleksei Navalnyin liittolaisiin kuuluva Leonid Volkov kutsui Gorinovin tuomiota ”julkiseksi mestaukseksi”, jolla pyritään pelottelemaan Moskovan vallanpitäjien sotilasoperaation vastustajat hiljaisiksi.

Ukrainan mukaan Venäjä on sytyttänyt tykkitulella viljapeltoja tuleen

Venäjä on sytyttänyt tykkitulella viljapeltoja tuleen Ukrainassa, ilmoittaa paikallisviranomainen. Asiasta kertoi Telegram-viestissään Dnipropetrovskin aluehallinnon edustaja Mykola Lukashuk.

Viranomaisten ja median mukaan Venäjän ammukset ovat sytyttäneet peltopaloja Dnipropetrovskin ja Zaporizhzhjan alueilla.

Ukrainan puolustusministeriö kommentoi, että tulessa ei ole Ukrainan vilja vaan koko maailman ruokaturva, uutisoi Kyiv Independent -lehti. Ukraina on eräs maailman keskeisiä viljanviejiä.

Ongelmana on ollut myös se, että Venäjä on estänyt viljan kuljetuksia Mustallamerellä. Yhdysvaltain ulkoministeri Antony Blinken vaati tänään, että Venäjä lopettaa Ukrainan viljaviennin estämisen.

Ukrainalaiset partisaanit iskevät rautatiesiltoihin

Ukrainalaiset partisaanit ovat katkaisseet torstaina rautatiesillan Zaporizhzhjan alueella, kertoo sotaa tiiviisti seuraava Institute for the Study of War (ISW). Rautatiesilta sijaitsee 25 kilometrin päässä Venäjän miehittämästä Melitopolin kaupungista.

ISW:n mukaan rautatiesillan tuhoamisen todennäköinen tarkoitus on estää Venäjän armeijan huoltoa Zaporizhzhjan rintamalla Venäjän vuonna 2014 miehittämältä Krimiltä.

Melitopolin lähellä toimivat sissit ovat heinäkuun alussa tuhonneet toisenkin rautatiesillan alueella, sekä ajaneet panssaroidun ammusjunan kiskoilta kaupungin läheisyydessä.

STT

