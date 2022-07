Myös ex-terveysministerit Sajid Javid ja Jeremy Hunt pyrkivät Britanniassa konservatiivipuolueen johtoon

Britanniassa entiset terveysministerit Sajid Javid ja Jeremy Hunt ovat lähteneet mukaan kisaamaan konservatiivipuolueen johtajuudesta. Asiasta kertovat muun muassa brittimediat BBC ja Telegraph.

Kumpikin ehdokkaista on muun muassa väläytellyt veroleikkauksia.

Maan pääministeri Boris Johnson taipui tällä viikolla ministeriensä eroaallon edessä ja ilmoitti eroavansa tehtävästään konservatiivipuolueen johtajana. Johnson on sanonut aikovansa kuitenkin jatkaa pääministerinä, kunnes hänelle on valittu puolueestaan seuraaja.

Useat brittipoliitikot ovat jo ilmaisseet kiinnostuksensa päästä Johnsonin seuraajaksi.

STT