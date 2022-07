”Napalm-tyttö” on saanut viimeiset palovammahoidot 50 vuotta Vietnamin sodan kauhut tiivistäneen ikonisen valokuvan ottamisen jälkeen

Vuonna 1972 vietnamilainen Phan Thi Kim Phuc taltioitui Vietnamin sodan kauhun välittäneeseen ikoniseen valokuvaan. Kuvassa Phuc juoksi ilman vaatteita ja tuskissaan huutaen vain hetkiä sen jälkeen, kun hänen kyläänsä oli tehty napalmisku.

Noin 50 vuotta myöhemmin niin sanotulle Napalm-tytölle on saatu tehtyä viimeiset ihohoidot hänen sodan aikana saamiensa palovammojen hoitamiseksi. Asiasta ovat uutisoineet muun muassa yhdysvaltalaiset NBC 6 South Florida ja CBS Miami sekä brittilehti Guardian.

Hänen ihostaan oli iskun jäljiltä palovammojen peitossa 65 prosenttia. Vietnamilainen oli yli vuoden ajan sairaalassa toipumassa saamistaan vammoista. Vammojen vuoksi hänellä on ollut vuosikymmenien ajan kipua, minkä lisäksi vammat ovat rajoittaneet hänen liikkuvuuttaan.

Phuc näki itsestään otetun kuvan ensimmäistä kertaa oltuaan 14 kuukautta sairaalassa. Phuc on kuvaillut alkujaan vihanneensa hänestä otettua kuvaa. Hän on kertonut tunteneensa olonsa rumaksi ja häpeilleensä sitä, että hän esiintyi kuvassa alastomana. Hänen vaatteensa olivat palaneet hänen päältään.

Phuc on kertonut toivovansa, että kaikki voisivat elää rakkaudessa, toivossa ja anteeksiannossa.

– Jos kaikki voivat oppia elämään niin, me emme tarvitse sotaa lainkaan, hän jatkoi.

Valokuvaaja pelasti pahasti palaneen tytön hengen

Tällä viikolla vietnamilaiselle tehtiin järjestyksessään 12. ja viimeinen laserhoito. Toimenpide tehtiin Yhdysvaltain Miamissa sijaitsevassa ihotauti-instituutissa.

Phuc kuvailee CBS:lle hoitojen auttaneen hänen kipuihinsa. Uutiskanavan mukaan hän joutuu enää palaamaan pienimuotoisiin laserhoitoihin.

Hoidoista vastuussa ollut lääkäri Jill Waibel on tehnyt työtä ilman korvausta, koska hänelle Phuc on rauhan ja toivon symboli. Waibelin mukaan toimenpiteessä käytettävä laser höyrystää arpikudosta.

Phucin ajoi vuonna 1972 hoitoon valokuvan ottanut Nick Ut. Miamissa Phuc tapasi myös Pulitzer-palkinnon valokuvastaan saaneen Utin, joka Phucin mukaan pelasti hänen henkensä. Ut oli kuvan ottamisen aikaan 21-vuotias.

– Minusta kuvan otettuaan, kun hän näki kuinka vakavasti olin palanut, hän laski kameransa ja kiirehti minut lähimpään sairaalaan, Phuc sanoi.

Alkujaan sairaala ei suostunut hoitamaan pahasti palanutta tyttöä, vaan valokuvaajaa kehotettiin ajamaan toiseen sairaalaan kahden tunnin päähän.

Utin mukaan hän hermostui tästä ja alkoi heilutella mediapassiaan. Hän kertoi olevansa median edustaja, ja tarkensi, että jos tyttö kuolisi, hänen kuvansa olisi seuraavana päivänä joka ikisen sanomalehden etusivulla. Valokuvaajan kertoman jälkeen sairaala otti Phucin heti hoitoon.

”En ole enää sodan uhri, vaan selviytyjä”

Phuc asuu nykyisellään Kanadan Torontossa, Ut puolestaan Yhdysvalloissa Los Angelesissa. Ut kuvailee heidän olevan nykyään käytännössä perhettä keskenään.

1990-luvulla Kanadaan muuttanut Phuc on perustanut kansainvälisen säätiön, joka tarjoaa lääketieteellistä apua ja myös psykologista apua sodasta kärsineille lapsille.

Hän kertoi viime kuussa kanadalaisen CBC:n haastattelussa, ettei koe enää olevansa sodan uhri, vaan selviytyjä.

– Koen, että 50 vuotta sitten olin sodan uhri, mutta 50 vuotta myöhemmin olen ystävä, auttaja, äiti, isoäiti ja selviytyjä, joka peräänkuuluttaa rauhaa, hän sanoi CBC:lle.

CBS:n mukaan Ut edelleen dokumentoi, mitä vuosikymmeniä sitten otettuun valokuvaan ikuistetulle tytölle kuuluu.

– Hän näyttää paremmalta, hän näyttää niin onnelliselta, hän hymyilee aina, Ut sanoi uutiskanavan mukaan.

Suomessa Phucin viimeisestä palovammahoidosta ovat kertoneet aiemmin Helsingin Sanomat ja Ilta-Sanomat.

Arttu Mäkelä

STT

