Jääkiekon NHL:ssä vuosittaisessa pelaajien varaustilaisuudessa JYPin hyökkääjä Joakim Kemell on varattu ensimmäisenä suomalaispelaajana. Kemellin varasi Nashville Predators ja suomalaisen varausnumero on 17.

Varaustilaisuuden kaksi ensimmäistä nimeä olivat slovakialaisia. Montreal Canadiens varasi TPS:ssa päättyneellä kaudella pelanneen hyökkääjä Juraj Slafkovskyn tilaisuuden ensimmäisenä pelaajana. Toisena varannut New Jersey Devils huusi slovakialaispuolustaja Simon Nemecin.

STT

Kuvat: