Natalie Portmanistakin tuli Marvel-supersankari – neljännestä Thor-elokuvasta on kehkeytymässä yksi suurimmista Marvel-hiteistä

Natalie Portmanin mukaan on pieni ihme, että hän esittää nyt supersankaria. Thor: Love and Thunderissa hänen roolihahmonsa Jane Foster ei ole enää ainoastaan Chris Hemsworthin esittämän Thorin seurustelukumppani ja tiedenainen, vaan taisteluihin heittäytyvä supersankari itsekin.

Portman palaa rooliin tauon jälkeen. Hän ei ollut mukana viiden vuoden takaisessa Thor: Ragnarokissa, vaikka näytteli Fosteria kahdessa aiemmassa Thor-seikkailussa.

– Olen iloinen, että ohjaaja Taika Waititi ja Marvel valitsivat minut. Olen nelikymppinen nainen, Portman sanoo etäyhteydellä Roomasta.

Vaikka Marvel-elokuvien hahmokirjo on laaja, pääosanesittäjistä suurin osa on miehiä ja muut Marvel-saagan keskeisten sankarihahmojen naisnäyttelijät ovat Portmania nuorempia: Brie Larsen on kolmikymppinen, Scarlett Johanssonkin kolme vuotta Portmania nuorempi.

– En näe asiaa niin, ettenkö sopisi rooliin. Mutta tiedän, että tämä ei ole se tavallisin asetelma.

Yksi syy on ohjaaja Waititi. Hän on ohjannut neljästä Thor-elokuvasta nyt kaksi. Waititi paitsi halusi Portmanin takaisin, päätti myös tehdä Fosterista kertaheitolla todellisen toimijan, joka on Thorin veroinen.

Portman kertoo olevansa iloinen hahmon kehityskaaresta.

– Taikalla oli mielikuvitusta nähdä Jane humoristisempana ja aktiivisempana tyyppinä, Portman sanoo.

Tarina syntyi tehdessä

Yhdysvalloissa Thor: Love and Thunder on osoittautunut ensimmäisten esityspäiviensä aikana yhdeksi suosituimmista Marvel-elokuvista koskaan. Suomessakin se ylittänee Thor: Ragnarokin sadan tuhannen katsojan lukemat jo esitystaipaleensa alkupuolella.

Thor: Love and Thunder on järjestyksessä 29. elokuva Marvelin virallisessa leffasarjassa, joka alkoi vain 14 vuotta sitten Iron Manista. Marvel-elokuvien suosio vetää puoleensa sekä Portmanin kaltaisia kärkinäyttelijöitä että Hollywoodin huippuohjaajia.

Portman on kolminkertainen Oscar-ehdokas. Uusiseelantilaisen Waititin elokuvista Jojo Rabbit sai keväällä 2020 parhaan elokuvan Oscar-ehdokkuuden ja toi Waititille parhaan käsikirjoituksen Oscarin.

Marvel-elokuvaksi Thor: Love and Thunder on tavallista vinompi.

Portman kehuu Waititin työskentelytapaa, johon kuuluu jatkuva kyseenalaistaminen.

– Taika ja toinen käsikirjoittaja Jennifer Kaytin Robinson työstivät tekstiä kuvauksissa joka päivä, Portman kertoo.

Ristiriidoista syntyy omalaatuinen teos

Asiat, joiden ei pitäisi toimia yhdessä, voivat olla Waititin elokuvissa rinnakkain. Jo alussa paljastuu, että Fosterilla on traaginen salaisuus: hän sairastaa syöpää.

– Tämä on Taikan kerronnan ihme. Jojo Rabbitia katsoessa sai ihmetellä, miten ainekset sopivat yhteen. Periaatteessa, tarinan alussa, ne ovat niin eriparisia, Portman sanoo.

Kuvauksissa ristiriita korostui, kun pahista esittävä Christian Bale saapui vihdoin tekemään omia kohtauksiaan. Portman on työskennellyt Balen kanssa aiemminkin. Kumpikin näytteli Terrence Malickin elokuvassa Knight of Cups.

– Olimme ilveilleet ja hupsutelleet tyhmästi viikkoja, kun hän tuli ja oli hirvittävä. Se oli Taikan osaamista: kaikki tämä voi olla mahdollista samassa elokuvassa.

Marvelista laatusarjaan

Natalie Portman kehuu ohjaaja Waititia paitsi huippuohjaajaksi, myös ainutlaatuiseksi ihmiseksi.

– En käsitä, miten hänen energiansa riittää, Portman sanoo.

Kuvauksissa Waititi pelleilee, järjestää yhteisiä kuntoilutuokioita ja soittaa alati musiikkia, Portman kuvailee.

– Hän ei koskaan naura kenellekään, vaan kaikkien kanssa. Hän pitää huolen, että kaikilla on kivaa.

Elokuvantekoa on totuttu pitämään erittäin suunnitelmallisena puuhana, jossa on suurten kustannusten vuoksi aina kiire ja ankara vakavuusvaatimus.

Portman antaa ymmärtää, että hänen seuraavassa teoksessaan, Alma Harelin ohjaamassa ja suoratoistopalvelu Apple+:lle tehdyssä sarjassa Lady in the Lake on erilainen ote.

– Kiinnostavimmat roolihahmot ja tarinat ovat nykyään usein sarjoissa.

Lady in the Lake on Portmanin uran ensimmäinen kausisarja.

– On jännittävää päästä tällaiseen mukaan. Suoratoistoaikana tarinankerronnan ero elokuvissa ja sarjoissa on ohentunut.

Portman on työskennellyt viime vuosina rauhallisemmalla tahdilla kuin aiemmin. Hän oli 2017 Oscar-ehdokkaana Jackie Kennedystä kertovasta Jackiesta. Ehdokkuus oli kolmas.

– Vietän aikaa perheen parissa, Portman kertoo.

– Poikani on nyt saman ikäinen kuin olin näytellessäni elokuvassa Leon. Hänestä on hienoa, että esitän supersankaria.

Kalle Kinnunen

STT

