New Orleansin nuori NBA-tähti Zion Williamson jatkaa seurassa jättisopimuksella

Koripallon NBA:ssa New Orleans Pelicansin nuori tähti Zion Williamson jatkaa seurassaan viisi seuraavaa kautta, kertoo ESPN.

21-vuotias pieni laitahyökkääjä Williamson on kanavan mukaan sopinut 193 miljoonan dollarin arvoisesta jatkosopimuksesta. Diili sisältää myös pykäliä, jotka voivat nostaa Williamsonin tienestit 231 miljoonaan dollariin, jos hän yltää ensi kaudella NBA:n tähdistöjoukkueeseen tai valitaan liigan arvokkaimmaksi pelaajaksi tai parhaaksi puolustuspelaajaksi.

Williamsonilla on huimaa potentiaalia, jota hän ei ole vielä täysin päässyt hyödyntämään ammattilaisparketeilla. Loukkaantumiset ovat riivanneet kesän 2019 ykkösvarauksen NBA-uraa, mutta hän on ajoittain väläytellyt tavalla, joka osoittaa hänellä olevan rahkeita nousta yhdeksi liigan suurista tähdistä.

Kahdella ensimmäisellä NBA-kaudellaan Williamson pelasi yhteensä 85 ottelua ja nakutti 25,7 pistettä ottelua kohden. Viime kausi jäi häneltä kokonaan väliin jalkapöydän murtuman takia.

Pelicans ylsi viime kaudella pudotuspelien avauskierrokselle ilman Williamsoniakin. Jos joukkueen avainpelaajat Brandon Ingram ja kesken viime kauden New Orleansiin siirtynyt CJ McCollum saavat ensi kaudella rinnalleen terveen Williamsonin, Pelicans voi nousta sarjan kärkikahinoihin.

Atleettista Williamsonia pidetään poikkeuksellisena lahjakkuutena. Hän on Shaquille O’Nealin ohella ainoa pelaaja, joka on pystynyt alle 20-vuotiaana heittämään NBA:ssa yli 20 pistettä ottelua kohden ja upottamaan yli 55 prosenttia pelitilanneheitoistaan.

NBA:n vapaiden pelaajien neuvotteluikkuna avautui torstaina, ja sopimuksia voidaan virallisesti julkistaa keskiviikosta alkaen.

STT

