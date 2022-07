Nigeriassa kuollut ainakin 15 ihmistä veneturmassa maan pääkaupungissa

Ainakin 15 ihmistä on kuollut Nigeriassa heidän veneensä kaaduttua maan pääkaupungissa Lagosissa, pelastusviranomaiset kertovat.

Kansallinen pelastusviranomainen (NEMA) on kertonut uutistoimisto AFP:lle, että tapahtumahetkellä kyydissä oli 16 matkustajaa.

Turma tapahtui perjantai-iltana. Ensimmäiset kuolonuhrit löydettiin lauantaina, jolloin kuolonuhrien määrä nousi neljään. Eilen ruumiita löytyi puolestaan 11.

NEMA:n edustajan mukaan yksi matkustaja on edelleen kateissa.

Lagosin vesiväyliä valvovan viranomaisen (LASWA) edustaja on sanonut aluksen rikkoneen sääntöjä myöhäisellä matkustamisesta. Alus oli lähtenyt vesille paikallista aikaa ennen iltakahdeksaa.

LASWA:n edustaja kertoo aluksen ajautuneen vuoroveden mukana päin lauttaa, minkä seurauksena alus oli kellahtanut kumoon.

Matkustajat eivät olleet käyttäneet pelastusliivejä.

Veneilyonnettomuudet ovat yleisiä Nigerian vesiväylillä. Syynä tähän ovat muun muassa alusten liian suuret matkustajamäärät ja puutteet alusten huollossa.

Vasta viime keskiviikkona Lagosissa kuoli kaksi ihmistä ja 15 pelastettiin heidän aluksensa kaaduttua.

STT