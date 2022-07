Nord Stream -putken kaasutoimitukset jatkuvat Saksaan

Nord Stream 1 -kaasuputki aloitti torstaina jälleen toimintansa huoltotauon jälkeen. Asiasta kertoi putkea hallinnoivan yhtiön edustaja uutistoimisto AFP:lle.

Kaasutoimitukset putkilinjan kautta Venäjältä Saksaan keskeytyivät kokonaan viime viikon maanantaina huoltotauon vuoksi.

Euroopassa pelättiin, ettei Venäjän valtion energiayhtiö Gazprom jatka kaasutoimituksia ilmoitetun huoltotauon jälkeen.

Kaasuvirta palasi noin 40 prosenttiin putken kapasiteetista eli tasolle, jolla se oli ennen huoltotaukoa, kertoo Bloomberg.

Venäjän presidentti Vladimir Putin on sanonut, että jos pakotteisiin liittyviä kiistoja ei saada ratkaistua, kaasun tuontia rajoitetaan tiukasti. Lisäksi Putin on sanonut, että kaasuvirta voi pudota noin 20 prosenttiin jo ensi viikolla, sillä yksi kaasuputken osista on Putinin mukaan menossa huoltoon.

Komissio valmistautuu Venäjän kaasuhanojen sulkuun

Venäläistä kaasua Saksaan maahantuova energiayhtiö Uniper on joutunut hankkimaan korvaavan kaasun markkinoilta merkittävästi aiempaa korkeampaan hintaan, ja Uniper on tämän takia ajautunut vaikeuksiin. Uniperin pääomistaja on Fortum, josta Suomen valtio omistaa enemmistön.

Komissio kertoi eilen valmistautuvansa siihen, että Venäjä sulkee jatkossakin kaasuhanat osittain tai kokonaan. Komissio ehdotti keskiviikkona, että sen kaikkien jäsenmaiden tulisi pyrkiä vähentämään kysyntää 15 prosentilla elokuun alusta maaliskuun loppuun.

Vähennystä on tarkoitus verrata maiden keskiarvoiseen kaasun kulutukseen viitenä edellisenä vuonna samalla ajanjaksolla.

Hätätilanteessa komissio voisi rajoittaa kaasun kysyntää myös pakolla neuvoteltuaan jäsenmaiden kanssa. Tällainen tilanne voisi tulla eteen, jos olisi olemassa huomattava vaara vakavasta kaasupulasta tai poikkeuksellisen suuresta kaasuntarpeesta.

Yli 1 200 kilometriä pitkä putkiverkosto

Yli 1 200 kilometriä pitkä Nord Stream 1 on Itämeren alla kulkeva kaksoisputkijärjestelmä, joka ulottuu Viipurista Koillis-Saksan Lubminiin. Sieltä putkiverkosto kuljettaa kaasun Euroopan verkkoon.

Vuodesta 2011 lähtien käytössä ollut Nord Stream 1 pystyy kuljettamaan 55 miljardia kuutiometriä kaasua vuodessa, mikä tekee siitä yhden Euroopan tärkeimmistä toimitusyhteyksistä.

Venäjän valtion omistama Gazprom omistaa 51 prosenttia putkesta. Mukana ovat myös saksalaiset EON ja Wintershall Dea, hollantilainen Gasunie ja ranskalainen Engie.

Hanketta pidettiin pitkään Venäjän ja Euroopan unionin välisen taloudellisen yhteistyön mallina, mutta Venäjän hyökkäys Ukrainaan muutti tilanteen. Saksa pysäytti helmikuun lopulla juuri valmistuneen Nord Stream 2 -putken, jolla oli tarkoitus kaksinkertaistaa kaasutoimitukset Saksaan.

Hankkeen arvostelijat, kuten Ukraina ja Puola, olivat vuosia vastustaneet Nord Stream 2:ta. Näiden maiden mukaan putki antaa Venäjälle liikaa vaikutusvaltaa Euroopan energiavarmuuden suhteen.

Sodan alusta lähtien Venäjä on vähentänyt tai pysäyttänyt kaasutoimituksia useaan maahan, ilmeisesti vastauksena lännen pakotteille Venäjää vastaan.

Kremlin tiedottaja Dmitri Peskovin mukaan toimitusongelmat johtuvat pakotteiden aiheuttamista ”teknisistä vaikeuksista”, eivät siitä, että Kreml haluaisi kostaa lännelle pakotteista.

– Kaikki (kaasun toimituksiin) liittyvät tekniset vaikeudet johtuvat niistä rajoituksista, jotka Euroopan maat ovat itse asettaneet, Peskov sanoi toimittajille torstaina.

Lähteinä AFP ja Bloomberg.

Ilkka Hemmilä, Ayla Albayrak, Viivi Salminen

STT

