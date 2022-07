Yli 200 kokaiinikilon salakuljetussyyte laimenikin oikeudessa 37 kiloon – oikeus langetti Vuosaaren kokaiinikuljetuksesta vuosien rangaistukset, mutta pääjärjestäjä jäi tuntemattomaksi

Helsingin käräjäoikeus on tuominnut kolme miestä 6-7 vuoden vankeusrangaistuksiin noin 37 kokaiinikilon tuomisesta Suomeen maaliskuussa 2022. Miehistä kaksi on poliisin mukaan Tanskan kansalaisia ja yksi Ruotsin.

Syyttäjä oli alun perin arvioinut, että miehet olisivat tuoneet Vuosaaren satamaan saapuneessa merikontissa noin 204 kiloa kokaiinia. Helsingin käräjäoikeuden mukaan jäi kuitenkin näyttämättä, että huumetta olisi ollut enemmän kuin runsaat 37 kiloa, minkä viranomaiset takavarikoivat.

Huumeista noin 19 kiloa löytyi hotellihuoneen lukitusta pesukaapista. 18 kiloa takavarikoitiin keväällä neljännen miehen autoon rakennetusta piilosta. Käräjäoikeus arvioi, että molemmat takavarikkoerät olivat peräisin samasta lähetyksestä. Tämän puolesta puhui oikeuden mukaan kokaiinikilojen pakkaustapa.

Kokonaisuudessa tuomittiin yhteensä viisi miestä. Kaksi heistä kiisti syytteet. Kaksi muuta oli myöntänyt huumausainerikokset, mutta kiistänyt syyttäjän esittämän huumemäärän. Yksi teon myöntäneistä kertoi oikeudessa, että hänen perhettään oli uhkailtu ja tämä vaikutti hänen haluunsa osallistua huume-erän tuontiin.

Kolmikko matkusti Suomeen samana päivänä erän kanssa

Tuomituista miehistä kolme matkusti käräjäoikeuden mukaan Suomeen Tanskasta ja Ruotsista maaliskuussa samana päivänä, kun Vuosaaren satamaan oli saapunut kontti, joka sisälsi kokaiinia. Poliisi on aiemmin kertonut, että kokaiini oli piilotettu punaviinipulloja sisältäneeseen kuljetukseen.

Käräjäoikeuden mukaan kolmikko ei ollut päävastuussa huume-erän kuljettamisesta ja järjestämisestä Suomeen. Heidän osallisuutensa oli kuitenkin suurempi kuin kuriireilla, ja tällä arvioinnilla oli vaikutusta heidän tuomioidensa pituuksiin.

– Heidän hallustaan ei ole tehty käteistakavarikkoja eikä mikään muukaan asiassa esitetty todistelu viittaa siihen, että he olisivat myyneet huumausaineita, oikeus arvioi.

Miehet olivat käräjäoikeuden mukaan saaneet ohjeita huume-erästä Signal-sovelluksen välityksellä. Se, kuka tai ketkä antoivat ohjeita, jäi kuitenkin oikeudessa näyttämättä.

Käräjäoikeus arvioikin, että miesten oli tarkoitus luovuttaa aine eteenpäin myytäväksi. Poliisin aiemman arvion mukaan autosta takavarikoitu 18 kilon huume-erä oli tarkoitus toimittaa Ruotsiin.

Oikeuden mukaan 37 kokaiinikiloakin on suuri määrä

Juttua tutkinut keskusrikospoliisi tiedotti alun perin, että miehiä epäillään noin 200 kilon huume-erän toimittamisesta Suomeen. Viranomaiset takavarikoivat kuitenkin vain 37 kiloa kokaiinia.

Syyttäjän mukaan miehet olisivat tuoneet Suomeen noin 204 kiloa kokaiinia. Näytöksi oli esitetty oikeudessa esimerkiksi viestejä, joissa oli kuvia samankaltaisista urheilulaukuista kuin ne, joihin pakattuina huumeita löytyi miesten hallusta.

Oikeus ei pitänyt kuitenkaan pelkkiä kuvia ja viestejä riittävänä todisteena siitä, että huumeita olisi tuotu Suomeen syytteessä esitetty määrä.

– Riittävän vakuuttavaa näyttöä ei ole esitetty myöskään siitä, että kokaiinia olisi ollut yli takavarikoidun noin 37 kilogramman määrää. Myös takavarikoitu noin 37 kilogrammaa on niin suuri määrä huumausainetta, että on pidettävä uskottavana, että se kuljetetaan konttikuljetuksena ja että sen kuljettamiseen ja levittämiseen osallistuu useita ihmisiä, käräjäoikeus perusteli.

Huumesyytteet kiistäneet Mouhamed Lasaad Turki, 37, ja Thomas Andersen, 42, tuomittiin törkeästä huumausainerikoksesta seitsemäksi vuodeksi vankeuteen. Youssef Bounit, 34, sai teosta kuuden ja puolen vuoden vankeustuomion. Michael Jacobus Petrus Maria Sijm, 52, puolestaan tuomittiin käräjäoikeudessa neljäksi vuodeksi ja kahdeksaksi kuukaudeksi vankeuteen.

Lisäksi yksi mies sai avunannosta törkeään huumausainerikokseen vuoden ja kahdeksan kuukauden ehdollisen vankeustuomion. Avunannosta tuomittu oli muun muassa kuljettanut miehiä Vuosaaren sataman lähelle.

https://poliisi.fi/-/esitutkinta-vuosaaren-satamaan-tuotiin-maaliskuussa-200-kiloa-kokaiinia-viisi-henkiloa-epailtyna-torkeista-huumausainerikoksista

Markku Uhari

STT

