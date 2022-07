Opiskelija-asuntojen hakijoita on enemmän kuin tarjolla olevia asuntoja – tänäkin vuonna hakijoita on enemmän kuin tarjolla olevia asuntoja

Yksiöt ovat opiskelija-asunnoista yhä kaikkein suosituimpia, kertovat kolmen eri korkeakoulukaupungin opiskelija-asuntoja vuokraavat tahot STT:lle.

Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiö Hoasille tulevista asuntohakemuksista peräti 70 prosenttia kohdistuu yksiöihin sekä pieniin kaksioihin ja yksiöiden täyttöaste on koko ajan lähes 100 prosenttia, kertoo asiakkuusjohtaja Pia Jaakola.

– Soluasunto löytyy yleensä nopeasti. Yksiötä voi joutua odottamaan pitkäänkin, hän sanoo.

Soluasuntojen kysyntä on ollut Helsingin seudulla jo jonkin aikaa laskussa, ja soluasuntoja on muutettu yksiöiksi tai perheasunnoiksi remonttien yhteydessä.

Turussa soluasuntojen kysynnän laskuun on vastattu muuttamalla asuntoja peruskorjausten yhteydessä esimerkiksi yhteiskeittiöllisiksi yksiöiksi.

– On nähty, ettei soluasuminen enää ole niin suosittua. Meillä on muutenkin hyvin vähän soluasuntoja, noin kahdeksan prosenttia kaikista asunnoista, sanoo Turun ylioppilaskyläsäätiön Tysin asiakkuus- ja viestintäjohtaja Pirjo Lipponen-Vaitomaa.

Jyväskylän 1 800 opiskelija-asunnosta taas vajaa viidennes on sellaisia, jotka voidaan vuokrata joko soluasunnoiksi tai kokonaisina kaksioina, kolmioina tai neliöinä.

– Soluasunnoille on kysyntää edelleen, emmekä halua luopua kokonaan asunnoista, jotka soveltuvat kimppa-asumiseen. Meillä on sinänsä hyvä tilanne, koska asuntokantamme jakauma vastaa melko hyvin kysyntään, Jyväskylän opiskelija-asuntoja hallinnoivan Soihdun palvelupäällikkö Jenni Kirkkomäki sanoo.

Hakemusmäärissä tilanteet eroavat

Helsingin seudulla opiskelija-asuntojen hakemusmäärät ovat palaamassa pahimpia koronavuosia edeltäviin lukemiin, sanoo Hoasin Jaakola. Hakemusmäärät tipahtivat pandemia-aikana enimmillään noin 20 prosenttia.

– Hakijoita on aina enemmän kuin opiskelija-asuntoja, mutta hyvin ison joukon pystymme asuttamaan. Jos vaateita esimerkiksi asunnon sijainnille hieman höllentää, mahdollisuudet asunnon saamiseen ovat suuremmat, Jaakola kertoo.

Turun ylioppilaskyläsäätiö saa vuosittain noin 3 000 hakemusta. Asuntoja riittää noin tuhannelle uudelle opiskelijalle. Turussa koronapandemia ei ole vaikuttanut hakemusmääriin eikä opiskelija-asuntomarkkinoilla muutoinkaan ole tapahtunut suuria muutoksia viime vuosien aikana, kertoo Lipponen-Vaitomaa.

Jyväskylässä opiskelija-asuntoja on kolmessa kohteessa yhteensä noin 1 800 ja hakijamäärissä on lähiaikoina ollut kasvua, sanoo Soihdun Kirkkomäki. Syyksi Kirkkomäki arvelee uudis- ja peruskorjauskohteiden mieluisuutta opiskelijoille.

– Meillä valmistui heinäkuun alussa yksi uudiskohde ja elokuun alussa yksi ylioppilaskylän taloista valmistuu peruskorjauksesta.

Simu Perälä

STT

