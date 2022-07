Oranssit paidat vilisivät Urheilupuistossa – SM-viikon onnistumiseksi hyörii 650 talkoolaista

SM-viikko täytti lauantaina Salon Urheilupuiston alueen touhulla aamuvarhaisesta alkaen. Nelipäiväisen tapahtuman aikana mitellään 28 lajissa myös monilla muilla tapahtumapakoilla ympäri Saloa, mutta Urheilupuisto on tapahtuman keskipiste.

Oranssipaitaiset talkoolaiset aloittivat askareensa jo aikaisin, ja he jaksoivat tehdä työtään hymyssä suin koko päivän, vaikka jo puoleenpäivään mennessä Urheilupuiston lämpömittari oli kohonnut näyttämään + 31 astetta. Onneksi armollinen pilviverho peitti välillä auringon.

– Kaiken kaikkiaan mukana on 650 talkoolaista. SM-viikon keskusjärjestöllä talkoolaisia on reilut 20. Lisäksi on paljon talkoolaisia muun muassa LP Viestistä, heistä saatiin apua jo rakennusvaiheessa. Suurin osa talkooväestä tulee paikallisista seuroista. Jokainen laji on hankkinut omat talkoolaisensa, kertoo SM-viikon vastaava tuottaja Päivi Harri.

Harrin mukaan tapahtuman järjestelyt ovat sujuneet hyvin.

– Toki pientä säätöä aina ensin on. Eli tuo mainos on tuossa, vaikka sen pitäisi olla tuolla, ja tuo ovi on vieläkin lukossa, vaikka sen pitäisi olla auki. Mutta nyt kaikki sujuu, hän hymyilee.

Harri myöntää, että ilma on ollut todella kuuma ja hiki on virrannut.

– Silti ei ole ollut tuskaista. Perjantaina Kavilannummella varmasti toivottiin, että tulisi vettä, sillä he joutuivat kastelemaan crossirataa, kun se pölyää niin mahdottomasti. Parempi kuitenkin näin, koska meillä on mukana muutama laji, joka ei onnistuisi sateella.

Esimerkiksi Vilppaan talkoolaisia on SM-viikolla mukana yli 50. Heidän vastuullaan oli lauantaina parayleisurheilukisojen järjestäminen Urheilupuistossa.

– Ihmiset lähtivät tosi kivasti mukaan talkoolaisiksi, kertoo Salon Vilppaan Yleisurheilujaoston puheenjohtaja Marika Taponen.

Toimitsijoiksi oli saatu muun muassa seuran veteraaniurheilijoita ja nuorten urheilijoiden vanhempia. Mukaan oli lähtenyt muun muassa Dunja Hyvärinen, jonka tyttäret Hilla ja Meira harrastavat Vilppaassa yleisurheilua.

– Olen ratavahtina eli vahdin, että kilpailijat pysyvät ratojen sisäpuolella. Se on minulle ihan uutta, joten fiilis on jännittävä ja hauska. Ja sunnuntaina on luvassa sama homma, Hyvärinen kuvailee.

Uuden äärellä olivat myös Hilla ja Meira Hyvärinen, joiden tehtävänä oli toimia ”korityttöinä”.

– Kuljetamme koreja, joihin kilpailijat laittavat tavaroitaan.

Talkoopäivän jälkeen äiti ja tyttäret aikoivat jäädä vielä seuraamaan eri lajeja. Sitä he tekivät myös perjantaina.

– On kivaa ja jännää, että Salossa on tällainen tapahtuma, tytöt tuumivat.

– Mummo voi katsoa telkkarista, näkyykö tuttuja.

Vaikka talkoolaisten suurin rutistus tapahtuu tällä viikolla, SM-viikko on ollut esimerkiksi Vilppaalle paljon laajempi projekti.

– Valmistautuminen aloitettiin jo viime vuoden puolella. Aloimme jo silloin katsella tapahtumapaikkoja, että niillä on helppo liikkua esteettömästi ja Yle pystyy helposti liikuttamaan kalustoaan, Taponen kertoo.

Taponen itse on häärinyt tapahtumapaikalla yleismies Jantusena.

– Pyysin äidinkin mukaan, hän tuli tekemään toimitsijoille leipiä, hän naurahtaa.

– Toivotaan, että paikallisia tulee katsomaan tänne mahdollisimman paljon, nyt kun tällainen tapahtuma on Salossa tarjolla, Taponen lisää.

Samaa toivovat taekwondoseura Action Sport Centerin talkoolaiset Petteri Laine, Kati Laurila ja Eelis Aarnio, jotka järjestivät Urheilupuistossa sijaitsevalle tapahtumatorille lauantaina lajiesittelypisteen. Lisäksi he olivat pystyttämässä beach taekwondon näytösaluetta.

Yhteensä seuralla on tapahtumassa noin 15 talkoolaista Salosta ja Paimiosta. Lajiliitto pyysi paikallisseuroja lähtemään mukaan.

– Puolet talkoolaisista oli heti valmiina lähtemään ja loputkin löytyi kysymällä, Laine kertoo.

– Erityisen hienoa on, että mukana on sekä kokeneita että uusia harrastajia – uudetkin uskaltavat lähteä mukaan, Laurila iloitsee.

Aarnio oli pukeutunut lajiesittelypisteessä oranssin talkoolaispaidan sijaan taekwondopukuun. Valkoinen puku olikin helteellä mukava vaihtoehto.

– Yritämme tehdä lajia tunnetuksi ja houkutella seuralle uusia jäseniä. Itse olen harrastanut kymmenen vuotta ja sain juuri mustan vyön. Suosittelen lajia kaikille, Aarnio markkinoi.

Ai tätä on lacrosse, entäs digitaalinen rata-ajo?

Lauantain lajikirjosta olivat lähteneet nauttimaan muun muassa kuusjokelaiset Tuukka ja Emmi Martti ja heidän lapsensa Touko ja Thelma Martti. 5-vuotias Touko viittoili Urheilupuistossa innokkaasti beach taekwondon suuntaan.

– Toukoa kiinnostavat eniten taistelulajit, ja itselleni agility on kivaa katseltavaa, Emmi Martti kertoo.

Niiden lisäksi perhe kävi seuraamassa jäähallissa otevoimaa, ja Urheilupuiston kentällä heille selvisi myös, millainen laji on lacrosse.

– Lähdimme mukaan, koska täällä pystyy näkemään kerralla niin monta eri lajia, Tuukka Martti kiteyttää.

– Vielä menemme katsomaan digitaalista rata-ajoa Salohalliin, mitä ikinä se sitten onkaan, he naurahtavat.

Perhe on seurannut SM-viikkoa myös televisiosta. Tapahtuma on tehnyt heidän mielestään Salolle hyvää.

– Hienoa, että kerrankin järjestetään jotain, Tuukka Martti kiittää.

– Ja tämä on hyvää mainosta Salolle. Saloa oli kuvattu tosi edustavasti niissä väliosuuksissa, joita televisiossa näytettiin, Emmi Martti mainitsee.