Paha poika Kyrgios syöttää alakautta, koska se toimii

Tenniksen polarisoivimman pelaajan Nick Kyrgiosin kikka-arsenaalin yksi jalokivistä on syöttö alakautta. Australialaisella on ärsyttävän kiukuttelijan maine, joten herrasmiespelissä nöyryyttävältä näyttävä teko lisää jakoa rakastajiin ja vihaajiin.

Temppu sai ensimmäisen kerran suuren mediahuomion jo vuoden 1989 Ranskan avoimissa, kun 17-vuotias Michael Chang tylytti sillä lajilegenda Ivan Lendliä. Silloinkin sitä pidettiin loukkaavana lajietiketin rikkovana keljuutena.

Vuoden 2022 Wimbledonissa Alexander Bublik kokeili syötön rajoja, kun hän käytti alakautta syöttöä Frances Tiafoea vastaan peräti kuudesti yhdessä syöttövuorossa.

Sanovat kirjoittamattomat säännöt mitä tahansa, totuus on, että nykytenniksessä kierteinen aloitus polven vierestä tehoaa ja lienee tullut jäädäkseen.

Vastaliike sijoittumistrendille

Jopa entinen maailmanlistan ykkönen Andy Murray sortui syöttökoiruuteen ensimmäisen kierroksen ottelussaan. Kun niinkin arvostettu urheilija alentui Kyrgiosin tasolle, heräsi keskustelu, josko tempussa olisi urheilullisia perusteita.

Suomessa aikuisten ja nuorten maajoukkuevalmennuksesta vastaava huipputennispäällikkö Roope Kailaheimo näkee selvän syyn, miksi jippoa kannattaa joskus kokeilla.

– Pelaajat ovat yhä useammin metrejä takaviivan takana odottamassa syöttöä. Alakautta syöttö saa vastustajan varpailleen, ja oma normaali syöttöpeli helpottuu.

Muun muassa eniten miesten grand slam -voittoja haalinut Rafael Nadal ja tämänhetkinen maailmanlistan ykkönen Daniil Medvedev odottavat aloitusta takapressun tienoilla.

– On selvää, että on enemmän aikaa reagoida kuin jos olisi vanhaan tapaan takaviivan päällä, Kailaheimo selventää.

Mistä johtuu, että niinkin arvokas ja perinteikäs turnaus kuin Wimbledon, jossa on esimerkiksi käytettävä kokovalkoista asua, on joutunut uudistuksen pyörteisiin?

Kailaheimon mukaan nurmialustan ominaisuudet korostavat temppusyötön hyviä puolia.

– Jos syöttää alakautta ala- ja sivukierteen yhdistelmällä, pomppu tavallaan liukuu etenkin nurmella vaikeasti. Nurmi on myös vaikea alusta lähteä yllättäen liikkeelle ilman että liukastuu.

Tilastot tykkää

Vaikka vain yksittäiset pelaajat viljelevät kyseistä syöttöä, tilastollisesti se on tehokasta. Murray voitti oman pisteensä ja Kyrgioskin, kun laittoi samalla jalkojensa välistä.

Tennishead-sivusto teki vuonna 2019 tilastotutkintaa, jonka tulos näytti, että alakautta syöttö pieksee yläkautta syötön kaikissa vertailuissa.

Paitsi volyymissa.

Kikka-aloitusten tilastointi on vaikeaa, ja lisäksi Kailaheimo uskoo, että syynä on myös tilastoharha.

– Olen nähnyt niitä käytettävän lähinnä, kun tilanne on 40-0 tai vastaava. Silloin vastaanottaja voi kokea, että häntä aliarvoidaan ja kiukussa lataa pallon päätyseinään.

Analytiikka on saanut ison jalansijan urheilussa, mikä on johtanut esimerkiksi tenniksessä siihen, että yhä useampi syöttää kakkossyötön kovaa, vedoten voitto- ja osumaprosentteihin.

Kailaheimo ei pidä syöttöä alakautta epäurheilijamaisena, mutta ei lähtisi ainakaan vielä opettamaan sitä nuorille.

– Se (alakautta syöttö) tehdään hetken mielijohteesta. En nää syytä, miksi sitä pitäisi ohjatusti harjoitella.

Topias Mikkonen

STT

