Paikun ilmainen kesäliikennöinti saa matkustajilta risuja ja ruusuja

Salon Paikun tämän kesän maksuton julkinen liikenne kirvoittaa matkaajien ajatuksia suuntaan ja toiseen.

– Minusta olisi parempi, jos Paikku mainostaisi vaikka matkustuskorttia, jota vastaan kesällä saisi kulkea niin paljon kuin haluaa, kertoo Salon linja-autoasemalla Tupuriin suuntaavaa bussivuoroa odottava Heikki Liljavirta .

– Näillä bensan hinnoilla Salon joukkoliikenne on kyllä huonosti ajoittanut ilmaiskokeilun, hän jatkaa.

Liljavirta kertoo olevansa Kuopiosta, jossa esimerkiksi rollaattorin kanssa kulkeville matkustaminen on ilmaista kello yhdeksän ja neljäntoista välillä. Tämä voisi Liljavirran mielestä toimia myös Salossa.

Hän osoittaa toisenkin epäkohdan Salon joukkoliikenteessä. Liljavirta sanoo, että linja-autojen aikataulutus ei toimi Salon kaupungissa.

– Paikun aikataulut eivät aina pidä paikkaansa. Esimerkiksi Tupuriin menevä linja ei kulje merkittyjen kellonaikojen mukaisesti.

Liljavirran mukaan salolaiset eivät yleisesti käytä paljoa joukkoliikennettä, vaan kulkevat omilla autoillaan. Hänen mielestään ihmisten olisi hyvä liikkua busseilla enemmän.

Linja-autoilla liikkuminen on tänä kesänä ilmaista koko Salon alueella. Paikun tavoitteena on kannustaa kaikkia salolaisia kokeilemaan joukkoliikennettä. Ajatuksena on myös madaltaa kynnystä kulkea linja-autoilla talviaikana. Tähän mennessä kokeilu on saanut kesämatkalaiset innostumaan liikkumisesta.

Toimittajat hyppäävät Salosta Mathildedaliin kulkevaan linja-autoon. Mathildedaliin lähtiessä bussissa on reilut kymmenkunta matkustajaa. Takaisin Saloon tultaessa matkustajia on bussissa noin viitisentoista.

– Huomattavasti enemmän on ollut asiakkaita verrattuna esimerkiksi viime kesään, kuljettaja Juho Laapotti sanoo.

Laapotin mukaan korona vaikutti selkeästi vuoden 2021 kesällä siihen, että ihmisiä oli vähemmän liikenteessä. Nyt tilanne on toinen. Hän ei ole joutunut käännyttämään matkustajia bussin täysinäisyyden vuoksi, mutta on kuullut, että Salo–Mathildedal-vuoron linja-auto on ollut ajoittain aivan eteen asti täynnä.

Halikkolaiset Anssi ja Katja Hakanen ovat viettäneet Mathildedalissa kesäpäivän shoppaillen ja syöden. Myös he ovat huomanneet melko täynnä olevan bussin, vaikka kesän linja-automatkoja on kertynyt vasta yksi kappale.

– Noin kolme neljäsosaa bussista oli täynnä, kun lähdimme tänne Halikosta, Katja Hakanen kertoo.

– Eilen päätimme, että teemme tänään päiväreissun Mathildedaliin linja-autolla. Toki ilmainen matka toimi myös kannustimena. On hienoa, että vaikka ympäri Saloa pääsee näin kiertoajelulle, Anssi Hakanen tähdentää.

Hän nostaa esiin näkökulman siitä, miksi joukkoliikennettä olisi tärkeää käyttää. Kun kulkee linja-autoilla esimerkiksi kesäkyliin, auttaa samalla ruokapaikkoja ja myymälöitä.

– On muistettava panostuksen ja tuottojen välinen suhde. Ratkaisevaa on, että ajatellaan myös paikallista bussiliikennöintiä ja vaikkapa ravintoloitsijoita.

Hakaset ovat Liljavirran kokemuksista ja kertomasta poiketen mielissään aikataulujen toimimisesta.

– Kaikki on toiminut tähän mennessä oikein hyvin, Anssi Hakanen sanoo.

Salon ilmainen julkinen liikenne on osa kaupunkikehityslautakunnan perustaman joukkoliikennetyöryhmän kokeiluja. Veloitukseton matkustusmahdollisuus Paikun liikenteessä on alkanut 23.6. ja jatkuu 31.7. asti.