Parikymppisen miehen syytetään käyttäneen hyväkseen kymmeniä lapsia ja etsineen heitä sosiaalisesta mediasta – Keski-Suomen käräjäoikeus antaa tuomionsa

Keski-Suomen käräjäoikeus antaa tänään ratkaisun laajassa lasten hyväksikäyttöjutussa. Parikymppistä miestä syytetään yli 130 lapsen hyväksikäytöstä.

Miehen syytetään ottaneen lapsiin yhteyttä sosiaalisessa mediassa ja saaneen heidät lähettämään itselleen videoita ja kuvia, joissa lapset esiintyvät seksuaalisesti tai tekevät itselleen seksuaalisia tekoja.

Epäiltyjen rikosten uhrit olivat syyttäjien mukaan tekoaikaan 5-13-vuotiaita. Miehen ei epäillä tavanneen heitä tai levittäneen videoita tai kuvia eteenpäin.

Syyttäjien mukaan mies etsi uhreja Tiktok-videopalvelussa, jossa hän esiintyi alaikäisenä, ilmeisesti useimmiten 12-13-vuotiaana poikana.

Tiktokissa mies syyttäjien mukaan pyysi lapsia siirtymään Snapchat-sovellukseen, jossa hän sai uhrit lähettämään videoita itselleen. Snapchatissa lähetetyt videot häviävät normaalisti enintään kahden katselukerran jälkeen. Mies käytti kuitenkin syyttäjien mukaan erillistä sovellusta, jolla hän pystyi tallentamaan lasten lähettämät videot itselleen.

Poliisi epäilee uhreja olevan vielä enemmän

Jutun tutkinta alkoi, kun yhden uhrin isä teki rikosilmoituksen huomattuaan tyttärensä puhelimesta keskustelun, jossa tämä puhui kaveriensa kanssa Krisseboih-nimimerkkiä käyttäneestä henkilöstä, joka oli pyytänyt lapsilta kuvia ilman paitaa. Nimimerkin ja yhdysvaltalaisen National Center for Missing & Exploited Children -järjestön avulla poliisi sai lopulta selville miehen henkilöllisyyden.

Mies otettiin kiinni, ja hänen kotiinsa tehtiin etsintä viime vuoden huhtikuussa. Mieheltä takavarikoiduista puhelimista ja tietokoneelta poliisi löysi muun muassa yli 1 600 videota, jotka lapset olivat lähettäneet miehelle Snapchatissa. Lisäksi laitteilla oli muuta netistä ladattua hyväksikäyttömateriaalia.

Miestä syytetään muun muassa 64 törkeästä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Syyttäjien mukaan tekoja on pidettävä törkeinä muun muassa lasten iän takia sekä siksi, että ne on tehty rikosten uhrien kannalta erityisen nöyryyttävällä tavalla.

Miestä syytettiin alun alkaen lähes 90 lapsen hyväksikäytöstä, mutta käräjäkäsittelyn aikana asianomistajia eli uhreja tunnistettiin enemmän.

Korjattu aiempaa uutista klo 13.29: Tarkennettu asianomistajien määrää. Aiemmin kerroimme asianomistajia olevan lähes 90, mutta heitä on runsaat 130.

