Britanniassa tehtiin uusi kaikkien aikojen lämpöennätys, kun lämpötila kohosi ensimmäistä kertaa 40 asteen yläpuolelle – helle piinaa yhä Länsi-Eurooppaa

Länsi-Eurooppaa koetteleva helle jatkui tiistaina edelleen polttavan kuumana, kertoivat meteorologit. Britanniassa rikottiin tiistaina kaikkien aikojen lämpöennätys jopa kahteen kertaan.

Uusi lämpöennätys on 40,2 astetta, kertoi maan ilmatieteen laitos Met Office. Lukema mitattiin Heathrow’n lentokentällä Lontoon länsipuolella.

Ennätyslukema vaatii vielä virallisen vahvistuksen ennen kuin se kirjataan tilastoihin.

Edellinen epävirallinen lämpöennätys, 39,1 astetta, ei ehtinyt vanheta kuin tunnin ennen lentämistään romukoppaan. Lukema mitattiin Charlwoodissa Surreyssä Lontoon eteläpuolella.

Edellinen lämpöennätys oli 38,7 astetta. Se mitattiin Cambridgessa Englannin itäosassa vuonna 2019.

Tukalia helteitä ympäri Eurooppaa

Britannian ilmatieteen laitos kertoi jo aikaisemmin tiistaina alustavasti, että tiistain vastainen yö olisi ollut mittaushistorian lämpimin. Britit hikoilivat monin paikoin yölläkin yli 25 asteen lämmössä.

Vaikka maanantaina ei tehty uusia lämpöennätyksiä, mitattiin monin paikoin silti hurjia lämpötiloja. Suffolkissa Britannian itäosassa lämpötilaksi saatiin 38,1 astetta, mikä on kolmanneksi korkein lukema mittaushistorian aikana.

Walesin lämpöennätys taas meni rikki, kun mittari pysähtyi 37,1 asteeseen.

Pätsikuumuus vaikeuttaa liikennöintiä muun muassa rautateillä, koska rataverkko ei kestä näin kovia lämpötiloja.

Dublinissa Irlannissa mitattiin maanantaina 33 astetta, mikä on korkein lukema sitten vuoden 1887.

Saksassakin lämpötilojen odotettiin nousevan lännessä jopa 40 asteeseen.

Belgiassa suuret valtion ylläpitämät museot tarjosivat ilmaisen sisäänpääsyn kaikille yli 65-vuotiaille auttaakseen heitä pysymään viileinä.

Ranskassa lämpöennätyksiä

Englannin kanaalin toisella puolella Ranskassa on tiistaina tehty useita paikallisia lämpöennätyksiä. Rannikolla sijaitsevassa Saint-Brieucissa mitattiin uudeksi ennätykseksi 39,5 astetta. Nantesissa Ranskan länsiosassa oli vielä kuumempaa, sillä lukemiksi saatiin 42 astetta.

Nantesin edellinen lämpöennätys oli 40,3 astetta, ja se oli peräisin vuodelta 1949.

Ranskassa jatkettiin edelleen myös tuhoisien maastopalojen sammuttamista. Esimerkiksi Euroopan korkeimman Pilat’n hiekkadyynin lähellä Bordeaux’n seudulla roihusi yhdeksän kilometriä pitkä ja kahdeksan kilometriä leveä palo, jota ei ollut saatu hallintaan.

Maan lounaisosissa on levinnyt kaksi tulipaloa, jotka ovat pakottaneet kymmenettuhannet lähtemään kodeistaan. Maastoa on palanut yhteensä yli 19 000 hehtaaria.

– Tämä on sydäntä särkevää, sanoi La Teste-de-Buchin kunnan pormestari Patrick Davet.

Myös Kreikassa, Portugalissa ja Espanjassa riehui tiistaina maastopaloja.

STT

Kuvat: