Presidentti Joe Biden kritisoi edeltäjäänsä Capitolin tapahtumista: ”Donald Trumpilta puuttui rohkeutta toimia”

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden on kritisoinut edeltäjäänsä Donald Trumpia siitä, kuinka tämä ei ryhtynyt toimiin kannattajiensa hyökätessä Yhdysvaltain kongressitaloon vuoden 2021 tammikuussa.

Bidenin mukaan poliisit olivat vuoden 2021 loppiaisen todelliset sankarit. Hän kuvaili ”rohkeiden lainvalvojien” olleen kolmen tunnin ajan ”helvetissä”.

– Verta valuen, verilöylyn ympäröimänä, kasvokkain kukistetun presidentin valheita uskovan hullaantuneen lauman kanssa, Biden kuvaili.

Trumpilta sen sijaan puuttui Bidenin mukaan rohkeutta toimia. Hän sanoi Trumpin seuranneen tapahtumia kolmen tunnin ajan yksityisen ruokasalinsa suojista.

– Et voi olla vallankaappauksen puolella ja poliisien puolella. Et voi olla vallankaappauksen puolella ja demokratian puolella. Et voi olla vallankaappauksen puolella ja amerikkalaisuuden puolella, Biden lisäsi.

Biden soimasi edeltäjäänsä lainvalvontakonferenssille osoitetuissa kommenteissa, joita jaettiin myös presidentin Twitter-tilillä.

Bidenin esittämässä kritiikissä kaikuivat hyökkäystä tutkineen edustajainhuoneen komitean johtopäätökset. Komitea syytti torstaina Trumpia siitä, ettei hän ollut suostunut pysäyttämään tai tuomitsemaan Capitol-kukkulalle tehtyä väkivaltaista hyökkäystä.

Tutkintakomitea vaatii Trumpia vastuuseen tehtäviensä laiminlyömisestä

Komitea järjesti kesän aikana kaikkiaan kahdeksan julkista kuulemista. Useita Trumpin neuvonantajia ja avustajia oli haastettu todistamaan kuulemisissa, joissa pyrittiin selvittämään oliko Trumpilla itsellään tai hänen liittolaisillaan jonkinlainen rooli hyökkäyksen suunnittelussa tai yllyttämisessä.

Torstainen kuuleminen oli sarjassaan viimeinen, mutta komitean jäsenet kertoivat lisää kuulemisia olevan tiedossa syyskuussa.

Vielä on epäselvää, millaisia seurauksia entiselle presidentille voisi tutkinnan ja kuulemisten jälkimainingeissa mahdollisesti koitua. Komitean mukaan Trump tulisi kuitenkin saattaa oikeudelliseen vastuuseen tehtäviensä vakavasta laiminlyömisestä. Yhdysvaltain oikeusministeri Merrick Garland on puolestaan painottanut, ettei kukaan ole lain yläpuolella.

Trumpin kannattajat ryntäsivät viime vuoden loppiaisena poliisilinjojen läpi Yhdysvaltain kongressitaloon estääkseen Joe Bidenin vaalivoiton vahvistamisen.

Trumpia vastaan nostettiin tapahtuneen jälkeen hänen kautensa toinen virkasyyte, koska hänen katsottiin yllyttäneen kannattajiaan kapinaan. Virkasyyte kaatui senaatissa, jossa se ei saanut taaksensa vaadittua kahden kolmanneksen enemmistöä.

https://twitter.com/POTUS/status/1551665866764390406?s=20&t=CK5EUd6Dlv5Xp8uILfL7dg

