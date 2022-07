Pride-kulkue marssi Helsingissä sateenkaariliput hulmuten – pääministeri Marin sanoo, että esitys translain uudistuksesta etenee eduskuntaan syyskaudella

Ihmisoikeustapahtuma Helsinki Pridessa marssittiin tänään sateenkaariliput hulmuten läpi Helsingin. Myös pääministeri Sanna Marin (sd.) osallistui tapahtumaan.

– Pridessä juhlitaan ja muistutetaan ihmisoikeuksista, kaikkien yhdenvertaisuudesta ja kunnioitetaan tasa-arvoa, Marin kommentoi odottaessaan vielä torilla liikkeelle pääsyä SDP:n oman kulkuejoukon mukana.

Marin sanoo pitävänsä nykyistä translakia yhtenä Suomen keskeisimmistä ihmisoikeusongelmista. Hänen mukaansa hallitus antaa syyskaudella eduskunnalle esityksen lain uudistuksesta.

Suomi on saanut nykyisestä translaistaan moitteita muun muassa YK:n ihmisoikeuskomitealta ja Euroopan ihmisoikeustuomioistuimelta. Keskeinen arvostelun kohde on ollut, että laissa on nykyisellään vaatimus lisääntymiskyvyttömyydestä ehtona sukupuolen oikeudelliselle vahvistamiselle.

Lain uudistaminen on ollut kirjattuna myös hallitusohjelmaan.

Perheitä lastenrattaineen

Pride-kulkue eteni Helsingin ydinkeskustan läpi ja päättyi Kaivopuistoon, jossa järjestettiin puistopiknik. Marssijoiden joukossa näkyi paljon perheitä lastenvaunuineen ja -rattaineen.

Senaatintori oli ääriään myöten täynnä kulkueen lähtiessä liikkeelle, ja sen yleisilme oli nuori tai ainakin nuorekas. Senaatintorin portailla istui Esmeksi esittäytynyt henkilö, joka kuvaili, mitä kulkue hänelle edustaa.

– Minulle tämä symbolisoi vapautta ja oikeutta rakastaa ja tulla rakastetuksi, kuinka monella eri tavalla voikaan tulla rakastetuksi.

Myös seniorisateenkaariväki oli vahvasti edustettuna. Kaivopuiston porteilla kulkuetta seurasi ensimmäisistä vuosista asti Helsinki Prideen osallistunut 74-vuotias Hemmi Palm.

– Nuoria, väriä ja ihmisiä on tullut enemmän, ja se tuntuu hyvältä, hyvältä, Palm kommentoi sitä, miten tapahtuma on vuosien aikana muuttunut.

Palmille kulkue merkitsee paljon.

– Ennen sitä oli rikollinen ja sairas, mutta enää ei. Pikkuhiljaa nämä jutut menevät eteenpäin, 80-luvulta asti marssinut Palm kertoi.

Kaivopuistosta löytyi Prideä juhlimasta myös Helsingin pormestari Juhana Vartiainen, joka kertoi olevansa iloinen siitä, miten avomieliseksi ilmpapiirii on muuttunut hänen nuoruudestaan, jolloin homoseksuaalisuus oli vielä rikos.

– Tämä on niin hieno Helsingin juttu. Rohkenisin väittää, että Helsinki on erittäin LGBTQIA+-ystävällinen alue. Vanha stadilainen idea on, että kaikki otetaan vastaan, meille on aina tultu eri puolelta Suomea ja maailmaa ja aina oltu ystävällisiä.

Poliisi arvioi tiedotteessaan, että tapahtumaan osallistui 70 000-80 000 ihmistä. Kulkue sujui poliisin mukaan rauhallisesti.

Liikenne oli katkaistu reitiltä kulkueen ajaksi. Katujen varsille oli kokoontunut runsaasti yleisöä.

Tänä vuonna Helsinki Pride -tapahtuman suojelijana toimii presidentti Sauli Niinistön puoliso Jenni Haukio.

Helsinki Pride -kulkue järjestettiin ensimmäistä kertaa sitten vuoden 2019, jolloin siihen osallistui noin 100 000 ihmistä.

Oslon ja Oodin tapahtumat varjostivat kulkuetta

Helsingin poliisi tiedotti perjantaina valvovansa Pride-kulkueen turvallisuutta olemalla näkyvästi läsnä kaupungilla ja seuraamalla aktiivisesti sosiaalisen median keskustelua.

Poliisi arvioi etukäteen, että noin viikko sitten Oslossa tapahtunut joukkoampuminen saattaa lisätä Prideen kohdistuvaa häirintää ja ilkivaltaa Suomessa.

Perjantaina puolestaan Helsingin keskustakirjasto Oodissa järjestettyä Helsinki Priden ohjelmaan kuulunutta drag-satutuokiota häiriköitiin. Poliisi ja järjestyksenvalvojat poistivat Oodista ulkopuolisia henkilöitä.

Suojelupoliisin antaman arvion mukaan mitään konkreettista uhkaa Pride-kulkueelle ei Suomessa kuitenkaan ollut.

STT

Kuvat: