Kuusjokelainen kyläyhdistys Kuusjoen Ukkokerho/Leidit ry aikoo ryhtyä järjestämään kestävään kehitykseen liittyvää opetusta. Koulutushanke on suunnattu erityisesti salolaisille lapsille ja nuorille.

Viime vuonna Raatalaan, Kimmo Haapasen omistamalla maalle, valmistui yhdistyksen voimin isokokoinen kota, joka nimettiin Raatalan Humpparallin mukaan Humppamutteriksi. Kodan ympärillä levittäytyvään metsään aiotaan rakentaa metsäpuutarha sekä sauna- ja koulutustilat.

– Kun puhutaan luontoystävällisyydestä ja kestävästä kehityksestä, jonkun täytyy olla edelläkävijä, toteaa Kuusjoen Ukkokerho/Leidit ry:n puheenjohtaja Pentti Vesanen.

– Etsimme koulutushankkeeseen yhteistyökumppaneiksi oppilaitoksia, nuorisojärjestöjä, yrityksiä, seurakuntia ja yhdistyksiä, hän jatkaa.



Hanke sai alkunsa tänä keväänä, kun kyläyhdistykseen liittyi permakulttuurista innostunut Katariina Baker. Permakulttuurissa pyritään kehittämään luonnon prosesseja jäljittelemällä ja hyödyntämällä kestäviä järjestelmiä, jotka hyödyttävät ihmistä ja ympäristöä.

– Esimerkiksi kaupunkiympäristössä permakulttuurin mukainen vaihtoehto olisi tehdä parkkipaikka asvaltin sijaan kivistä, joiden väliin istutettaisiin nurmikkoa. Silloin lisääntyvät tulvasateet imeytyisivät maahan eivätkä aiheuttaisi tulvia. Yhdysvalloissa tämä on jo tuttua, kuvailee hankekoordinaattori Katariina Baker.

– Permakulttuurin periaatteisiin kuuluvat huolenpito maapallosta, huolenpito ihmisistä ja reilu jako. Sen tarkoitus ei ole tappaa ihmisiä talkootyöllä, eikä myöskään tavoitella taloudellista hyötyä. Hyvä olo tulee siitä, että voimme tehdä jotain luonnon hyväksi, hän jatkaa.

Koulutushankkeeseen pyritään saamaan mukaan lapsia ja nuoria ympäri Saloa. Heitä halutaan saada mukaan jo hankkeen suunnittelutyöhön.

– Tulen menemään kouluille puhumaan asiasta. Jos koulut ovat kiinnostuneet yhteistyöstä, minuun voi ottaa yhteyttä, Baker kannustaa.

Katariina Baker muutti Kuusjoelle viime kesänä. Hämeenlinnasta kotoisin oleva Baker on paluumuuttaja, joka asui 25 vuotta Yhdysvalloissa ja palasi sitten synnyinmaahansa.

Baker harrasti ja opiskeli jo Yhdysvalloissa permakulttuuria, ja hän on jatkanut opintojaan Suomessa. Kuusjoelta löytyi oivallinen paikka käytännön kokeiluihin.

– Ystävälläni on täällä kesänviettopaikkana vanha maapaikka. Siellä minulla on kaikenlaisia kokeiluja, jo 17 kasvilavallista, Baker naurahtaa.

Tulevaan metsäpuutarhaan on tarkoitus tehdä kylvöjä puiden lomaan, puita kaatamatta. Kastelua varten suunnitelmissa on padota metsän halki kulkeva pieni puro, jolloin saataisiin aikaan metsälampi.

Hankkeessa ei käydä kääntelemään metsämaata, vaan alueelle tuodaan maa-ainesta, joka rajataan luonnonpuulla kasvilavoiksi. Niihin kylvetään erilaisia ”kasvikiltoja”. Kasvikillat tarkoittavat sellaisten kasvien kylvämistä rinnakkain, jotka hyötyvät toinen toisistaan.

– Olen jo koekasvattanut muun muassa kasvikillan nimeltä ”Kolmen sisaruksen puutarha”. Siihen olen laittanut alkuperäiskansojen tapaan maissia, salkopapua ja kurpitsaa. Papu sitoo maaperään typpeä ja lannoittaa maata, maissi taas antaa salkopavulle varren, jota pitkin se voi kiivetä, ja kurpitsan lehdet varjostavat maata, ettei vesi pääse haihtumaan, Baker selittää.

Kasvien tuet Baker on rakentanut kierrätysmateriaaleista. Kierrättäminen on olennainen osa permakulttuuria, ja myös metsäpuutarhahankkeessa käytetään hyväksi kierrätysmateriaaleja. Kun puutarhaa aletaan syksyllä rakentaa, ihmisiltä toivotaan lahjoituksina muun muassa lantaa ja homeista heinää. Niillä voidaan tehdä maanparannusta.

Lisäksi hanke tarvitsee myös rahallista tukea.

– Rahoitusta haetaan EU:lta, säätiöiltä, yrityksiltä ja yksityishenkilöiltä, Pentti Vesanen kertoo.

Hanke aiotaan aloittaa heinäkuussa opintomatkalla, jonne ovat tervetulleita kaikki kiinnostuneet. Tarkoitus on käydä tutustumassa Karjalohjalla kahteen metsäpuutarhaan.

Kestävän kehityksen viikolla 26.9.–2.10. aiotaan järjestää Humppamutterilla hankkeen ensimmäinen tapahtuma. Koko perheen tapahtumassa aloitellaan metsäpuutarhan rakentamista.

Hanke jatkuu ensi vuonna, ja suunnitelmissa on erilaisten työpajojen järjestäminen kaikenikäisille. Periaatteena on suosia salolaista.

– Tarkoitus on hyödyntää paikallisia asiantuntijoita. Jos ihmiset haluavat oppia vaikka mehiläishoitoa, järjestämme puhujaksi paikallisen mehiläishoitajan. Ja jos istutamme kasveja, hankimme ne lähipuutarhoista, Baker selittää.

Baker on työskennellyt paljon lasten ja nuorten kanssa, ja hän haluaisi, että he pääsisivät opettamaan aikuisia.

– Nuoret voimaantuisivat, kun he saisivat kokea, että aikuiset kuuntelevat. Nuorilla on paljon tietotaitoa ympäristöystävällisistä käytännöistä, ja he ovat huolissaan maapallon tilasta, hän muistuttaa.

Koulutustoimintaa varten Humppamutterin viereen aiotaan rakentaa ympärivuotiseen käyttöön soveltuva sauna- ja koulutustila, jonka energia tulisi aurinko- ja tuulivoimasta. Leader-rahoituksen, lahjoitusten ja talkootyön turvin Kuusjoen Ukkokerho/Leidit ry on jo tekemässä alueelle ekovessaa, laavua ja puuvajaa.

Yhdistyksen viimeisimpiä hankkeita on myös viime vuonna valmistunut luontopolku, joka saa opastaulut tänä kesänä. Polku kulkee Raatalan Humppamutterilta Marttilaan.

Kuusjoen Ukkokerho/Leidit ry toimi aiemmin Eläkeliiton alaisuudessa, mutta viime vuodesta lähtien se on on ollut osa Varsinais-Suomen Kylät ry:n toimintaa. Samalla yhdistyksen toiminnan kohderyhmä laajeni eläkeläisistä kaikenikäisiin.

– Jäseneksi pääsevät 15 vuotta täyttäneet, ja toimintaan ovat tervetulleita mukaan kaikenikäiset, Baker rohkaisee.

Lisätietoa koulutushankkeesta ja opintomatkasta saa Kuusjoen Ukkokerho/Leidit ry:n Facebook-sivuilta sekä hankekoordinaattori Katariina Bakerilta p. 045 8516659.