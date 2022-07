Rafael Nadal nähdään Wimbledonin puolivälierissä kahdeksatta kertaa

Espanjalaistähti Rafael Nadal nähdään Wimbledonin tennisturnauksen miesten kaksinpelin puolivälierissä kahdeksatta kertaa urallaan. Nadal nappasi puolivälieräpaikkansa voittamalla Hollannin Botic van de Zandschulpin, joka oli aiemmin turnauksessa pudottanut Suomen Emil Ruusuvuoren.

Nadal jyräsi hollantilaisvastustajansa lukemin 6-4, 6-2, 7-6 (8-6). Nadal on voittanut tänä vuonna jo Australian avoimet ja Ranskan avoimet, joten hänellä on mahdollisuudet viedä kaikki neljä grand slam -turnausta nimiinsä yhden kalenterivuoden aikana. Viimeksi näin on tapahtunut miehissä vuonna 1969.

Nadal, 36, kohtaa puolivälierissä Yhdysvaltain Taylor Fritzin.

– Odotan todella kovaa ottelua Tayloria vastaan. Hän voitti ensimmäisen Masters-turnauksensa tänä vuonna kukistamalla minut finaalissa, Nadal sanoi.

STT

Kuvat: