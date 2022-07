Ranskalainen Neoen selvittää aurinkovoimatuotannon rakentamista Suomeen

Ranskalainen uusiutuvaan energiaan erikoistunut Neoen-yhtiö selvittää Pirkanmaalla sekä läntisellä Uudellamaalla sijaitsevien alueiden soveltuvuutta aurinkovoimatuotantoon.

Tutkimusalueet sijaitsevat Tampereen, Ikaalisten ja Oriveden sekä Karkkilan kuntien alueilla. Yhteismitaltaan alueet ovat noin 1 900 hehtaaria.

Neoen ja Suomen suurimpiin metsänomistajiin kuuluva Finsilva Oyj ovat solmineet hankkeeseen liittyvän yhteistyösopimuksen.

Neoenin mukaan yhteistyösopimus on merkittävä askel aurinkovoiman hyödyntämisessä Suomessa.

– Neoenin ja Finsilvan sopimus mahdollistaa mittakaavaltaan ainutlaatuisen hankkeen Suomessa. Uskomme, että aurinkoenergialla on merkittävä rooli Suomessa jo lähivuosina, projektijohtaja Arto Hirvonen sanoo Neoenin tiedotteessa.

Hirvonen muistuttaa, että aurinkovoimatuotannon rakentaminen vähentäisi Suomen hiilidioksidipäästöjä ja lisäisi maan energiaomavaraisuutta.

– Toteutuessaan tässä puhutaan merkittävästä investoinnista Suomeen. Paikallisyhteisölle uusiutuvan energian hankkeet tuovat niin työpaikkoja kuin miljoonaluokan verotulojakin, Hirvonen sanoo.

Yksi maailman johtavista

Maailmanlaajuisesti toimiva Neoen on yksi maailman johtavista riippumattomista uusiutuvan energian tuottajista. Yhtiön lippulaivoja ovat Ranskan Cestasissa sijaitseva suuri aurinkopuisto ja kaksi maailman suurinta litiumioniakkua Australiassa.

Neoen on toiminut Suomessa vuodesta 2018 alkaen. Yhtiöllä on Suomessa Hedetin tuulipuisto, Yllikkälä Power Reserven akkuvarasto sekä parhaillaan rakenteilla oleva Mutkalammin tuulipuisto. Suomi on tuotantokapasiteetilla mitattuna yksi Neoenin tärkeimmistä toimintamaista.

Finsilvan toimitusjohtajan Juha Hakkaraisen mukaan Neoenin kanssa solmittu sopimus sopii erinomaisesti yhtiön uuteen strategiaan.

– Tulevaisuus tuo toimialallemme kiinnostavia mahdollisuuksia, joihin olemme päättäneet tarttua. Haluamme olla edelläkävijä metsä- ja luontopääoman vastuullisessa ja monimuotoisessa hyödyntämisessä, Hakkarainen sanoo tiedotteessa.

Tuomas Savonen

STT