Rescuekoirayhdistykset kertovat seitsemän koiran kuolleen kuumuuteen kuljetuksessa Tallinnasta Suomeen – Helsingin poliisi vahvistaa, että sillä on tutkinnassa kuvatun kaltainen tapaus

Kaksi suomalaista löytöeläintoimijaa kertoo yhteensä kymmenen Suomeen tuodun rescuekoiran kuolleen lämpöhalvaukseen kuljetusmatkalla tai sen jälkeen. Toimijoiden mukaan koirat olivat matkalla Venäjältä Latvian ja Viron kautta Helsinkiin.

Lauantaina kahden tunnin laivamatkalla Tallinnasta Helsinkiin seitsemän koiraa kuoli lämpöhalvaukseen ja eläinlääkäri lopetti myöhemmin kolme koiraa niiden huonon kunnon takia, kertoi Inkoossa toimiva Skeppsdal Family -löytöeläinkoti Facebook-päivityksessään sunnuntaina.

Skeppsdal Familyn ja Eläinten Suojakoti Toivo -yhdistyksen yhteiskuljetuksessa oli mukana yhteensä 32 koiraa. Suomalaistahojen mukaan kuljetuksesta huolehti liettualainen yritys, jota on käytetty laajasti eläinkuljetuksissa eri puolilla Eurooppaa. Kemiönsaaressa sijaitseva Toivo kertoi niin ikään tapahtuneesta Facebookissa.

Helsingin poliisin johtokeskuksesta vahvistettiin sunnuntaina STT:lle, että poliisilla on tutkinnassa kuvatun kaltainen tapaus. Poliisi ei toistaiseksi antanut asiasta lisätietoja.

Skeppsdal Familyn ja Toivon mukaan on mahdollista, että kuljetusauton ilmastointi ei ollut päällä laivamatkan aikana. Syytä koirien lämpöhalvauksiin selvitetään.

”Tällaista ei ole ollut koskaan”

Skeppsdal Family ja Toivo kertovat käyttäneensä kyseistä liettualaisfirmaa nyt ensimmäistä kertaa.

Toivon puheenjohtaja Mari Laijola kertoi STT:lle sunnuntaina, että kuljetusyritystä suositteli moskovalainen koiratarha, jonka kanssa suomalaiset tekevät yhteistyötä.

– Moskovalaisella tarhalla on noin 3 000 koiraa, ja sieltä on lähtenyt tämän saman firman kautta kuljetuksia lähes joka viikko, esimerkiksi Belgiaan, Saksaan ja Sveitsiin, Laijola sanoo.

– Meillä oli se ennakkotieto, että kaikki on aiemmin sujunut hyvin ja toimijan pitäisi olla luotettava.

Rescuekoiratoimijoiden mukaan Suomeen on tullut samalta moskovalaistarhalta aiemmin ainakin yksi liettualaisfirman koirakuljetus. Kesäkuisen kuljetuksen kerrotaan sujuneen ongelmitta.

– Olen ollut rescuehommissa mukana 20 vuotta, eikä tällaista ole ollut koskaan, Laijola sanoo lauantain tapahtumista.

Laijolan mukaan neljä kuljetuksessa mukana ollutta koiraa jäi eläinlääkäriin tehohoitoon ja niiden on kerrottu vastanneen hoitoihin hyvin. Yhteensä 18 koiraa on joko toimijoiden hoidossa Inkoossa ja Kemiönsaaressa tai omissa kodeissaan.

Koirien matkaa seurattiin Tallinnaan asti

Skeppsdal Familya pyörittävän Päivi Rädyn mukaan koirien matka on dokumentoitu tarkasti Moskovasta Tallinnaan saakka. Kuljetusautoa seurasi hänen mukaansa vapaaehtoisten ryhmä, joka auttoi koirien ruokinnassa ja juottamisessa sekä vastasi ulkoilutuksesta.

– Myös ilmastointi on testattu, ja se toimi, Räty sanoo STT:lle.

– Viimeiset kaksi tuntia on se kysymysmerkki, mitä oikeasti on tapahtunut, hän painottaa.

Monet suomalaisyhdistykset ovat aiemmin järjestäneet Suomeen tulevien koirien kuljetukset niin, että venäläiset eläinsuojeluyhdistykset ovat huolehtineet koirat Vaalimaalle, jossa suomalaiset ovat olleet vastassa.

– Emme olleet tänä vuonna tuoneet koiria vielä yhtään kertaa, Laijola sanoo.

Se vaikutti taustalla, kun yhdistys päätti tehdä kuljetuksen heinäkuussa. Yhdistys ei kuitenkaan enää aio järjestää laivakuljetuksia kesäaikaan, Laijola kirjoittaa Facebookissa.

