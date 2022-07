Ruuhkapiikit Helsinki-Vantaalla nyt isompia kuin yleensä kesäisin – ”Patoutunutta halua matkoille on valtavasti koronan jäljiltä”

Vaikka lomakaudet ovat olleet Helsinki-Vantaalla aina vilkasta matkustusaikaa, ruuhkapiikit ovat tänä kesänä olleet voimakkaampia kuin aikaisempina kesinä. Suomen päälentokentän matkustajaennätys kirjattiin 10. kesäkuuta. Senkin jälkeen on matkaajia piisannut, sanoo Helsinki-Vantaan lentoasemanjohtaja Ulla Lettijeff Finaviasta.

– Näyttää siltä, että nyt patoutunutta matkustushalukkuutta on koronan jäljiltä valtavasti. Erityisesti ruuhkapiikeissä aamulla kello 6-8 ja iltapäivällä kello 14-18 on paljon lähteviä lentoja ja matkustajia, Lettijeff kertoi sähköpostitse STT:lle.

Viikonloppuina matkustajia on hänen mukaansa paljon myös noiden aikojen ulkopuolella.

– Osalla lentoasemalla toimivista yrityksistä on lisäksi henkilöstövajetta, mikä lisää jonoja.

Summauksena lentoasemanjohtaja sanoo, että ”erityisen hyvissä ajoin” lähtöselvitykseen kannattaa nyt saapua ruuhkapiikkien ja viikonloppujen lennoille.

– Helsinki-Vantaalla turvatarkastuksen jonotusaika on vilkkaimpien tuntien aikana ollut noin 45 minuuttia, mutta yleensä jonot ovat olleet huomattavasti lyhyempiä. Monilla Euroopan kentillä ruuhkat ovat olleet useita tunteja kestäviä, Lettijeff vertaa.

Mitä reittiä Aasiaan?

Koronarajoitusten vuosina pahoin sakannut lentomatkustuson elpynyt nopeasti, mutta aivan pandemiaa edeltäneiden kesien kokonaislukuihin ei Helsinki-Vantaalla ole vielä palattu.

– Ennen koronaa täällä oli kesäaikaan 60 000-70 000 matkustajaa vuorokaudessa. Tällä hetkellä matkustajia on noin 45 000 päivässä.

Entä onko Helsinki-Vantaalla havaittu jotain vaikutusta siitä, että itään suuntautuva meno- ja paluuliikenne ei enää voi käyttää Venäjän ja Valko-Venäjän ilmatilaa? Valitsevatko jatkolennoille menijät esimerkiksi jonkin eteläisemmän reitin Aasiaan?

– Vaihtoliikenne Aasian ja Euroopan välillä ei ole koronan jäljiltä täysin palautunut. Ilmatilasulun tarkkoja vaikutuksia on siksi vielä vaikea arvioida, Lettijeff toteaa.

Älä ujostele etuilla!

Helsinki-Vantaalla siirryttiin äskettäin remontin valmistuttua kahdesta terminaalista yhteen terminaaliin. Lisäksi Finavia avasi uuden turvatarkastusalueen.

– Tämä on nopeuttanut lennoille lähtöä ja saapumista. Uudessa turvatarkastuksessa ei tarvitse ottaa pois käsitavaroista elektroniikkaa ja nesteitä, mikä nopeuttaa prosessia, aseman johtaja sanoo.

Aivan kattavasti uusi systeemi ei välttämättä vielä aina pelitä.

– Jos suuren matkustajamäärän vuoksi kuitenkin avaamme vanhempia tarkastuslinjoja, nesteet joudutaan ottamaan pois laukusta.

Helsinki-Vantaalla kerrotaan törmätyn nyt perisuomalaiseen pulmaan. Suomalaiset ovat niin kunnollisia, että etuilun pelossa homma on pykinyt: ei oikein tohdita siirtyä jonosta toiseen, vaikka turvatarkastuksen uusi järjestelmä sen sallisi ja sitä jopa edellyttäisi.

– Täällä on jokaisen tarkastuslinjaston päädyssä kolme asiakaspaikkaa. Kun matkustaja tulee turvatarkastukseen, voi jonosta omalla vuorolla reippaasti suoraan siirtyä vapaalle paikalle. Kukin paikka on selkeästi merkattu, ja siirtyminen vapaille paikoille nopeuttaa turvatarkastuksen etenemistä, Lettijeff rohkaisee.

Hän lisäksi muistuttaa, että lapsiperheille ja avustettaville matkustajille on varattu turvatarkastukseen erillinen linjasto.

Pertti Mattila

STT

Kuvat: