Saksa ratifioi Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyyden

Saksan liittopäivät on ratifioinut Suomen ja Ruotsin jäsenyyden sotilasliitto Natossa, kertovat uutistoimisto DPA ja Saksan Suomen-suurlähetystö tviiteissään. Lähetystön mukaan ratifiointi hyväksyttiin suurella enemmistöllä.

Tähän mennessä kaikkiaan yhdeksän maata on kertonut ratifioineensa liittymisen: Saksan lisäksi Albania, Britannia, Islanti, Kanada, Norja, Puola, Tanska ja Viro.

Ennen kuin Suomesta ja Ruotsista voi tulla sotilasliiton varsinaisia jäseniä, pitää jäsenyys ratifioida kansallisella tasolla kaikissa 30 Nato-maassa. Ratifiointikierrokseen on arvioitu kuluvan joitakin kuukausia tai jopa vuosi.

Tällä hetkellä Suomi ja Ruotsi ovat sotilasliiton tarkkailijajäseniä ja voivat osallistua Naton kokouksiin.

Korjattu aiempaa uutista klo 12.50: Ratifioineita maita on yhdeksän, ei kahdeksan.

