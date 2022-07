Saksan kaasukriisin keskelle joutunut Uniper saattaa pahimmassa tapauksessa kaataa Fortumin Suomen valtion syliin, arvioi energia-alaan erikoistunut professori

Energiayhtiö Fortum voi kaatua huonoimmassa näkymässä Suomen valtion syliin pääomistamansa Uniper-yhtiön ongelmien takia, katsoo energia-alaan erikoistunut teknillisen fysiikan professori Peter Lund Aalto-yliopistosta.

Lund ei lähde arvioimaan näkymän todennäköisyyttä, mutta nykyisessä tilanteessa se pitää kuitenkin hänen mukaansa huomioida.

– Kyllä tässä nyt on edessä Fortumin suurin kriisi olemassaolonsa aikana, hän sanoo.

Venäjän toiminta on ajamassa Saksaa pahaan kaasukriisiin, jonka kärsijänä on myös valtionyhtiö Fortumin enemmistöomistama Uniper. Venäläinen Gazprom ei ole toimittanut Uniperille kaasua sovitusti.

Uniperin tappiot ovat tällä hetkellä kymmeniä miljoonia euroja päivässä, koska se joutuu myymään kaasua halvemmalla kuin ostaa.

Myös Fortumia seuraava analyytikko Juha Kinnunen analyysitalo Inderesistä arvioi maanantaina julkaistussa kommentissaan, että Uniperin velkojen leikkaaminen pelastuspaketin osana voisi pahimmassa tapauksessa johtaa Fortumin tarpeeseen kerätä uutta pääomaa selviytymistarkoituksessa.

Kinnunen pitää kommentissaan todennäköisyyttä tähän suhteellisen pienenä, joskin toteutuessaan Fortumin omistajien kannalta huolestuttavana.

– Fortumin tase ei arviomme mukaan kestäisi näiden (Uniperin velkojen) alaskirjausta kokonaan yhdessä Venäjältä irtautumisen kanssa, jolloin myös Fortumin tarvitsisi kerätä lisää pääomia, Kinnunen kirjoittaa.

Paljonko jää Fortumin maksettavaksi?

Uniperin kriisi ei koske vain Fortumia, vaan kyse on koko Saksan kriisistä. Uniper on suurin kaasun maahantuoja Saksassa, jossa kaasua tarvitsevat sekä kotitaloudet että teollisuus.

Perjantaina Saksassa hyväksyttiin uutta lainsäädäntöä energia-alan huoltovarmuuden takaamiseksi.

Tarkoitus on turvata energiayhtiöiden maksuvalmiutta mahdollisilla liittovaltion takuilla, lainoilla ja pääomittamisella. Lisäksi jatkossa on mahdollista jakaa venäläisen kaasun toimitusrajoituksista aiheutuvia kuluja myös kaasuasiakkaille.

Pinteeseen on siis nyt kolme ratkaisua tai sekoitus niistä: Saksan valtion laajempi ote energiamarkkinoista ja tulo Uniperin omistajaksi, laskun jättäminen mahdollisimman suurilta osin Fortumille tai hintojen nousun sälyttäminen kaasua ostaville asiakkaille.

Saksassa vierailevana professorina työskennellyt Lund katsoo tiettyjen vaihtoehtojen rajautuvan epätodennäköisiksi Saksan sisäpolitiikan takia.

Saksan valtio on ensiksikin sanonut, että Uniperin ei voi antaa kaatua. Toiseksi laskun jättäminen mahdollisimman suurilta osin Fortumin maksettavaksi on Saksassa poliittisesti helpointa.

– Hirvittävästi kuluttajan puolelle näitä kustannuksia ei varmaan pystytä siirtämään. Pitäisin epätodennäköisenä, Lund sanoo.

Saksan hallitukset ovat tyypillisesti olleet tarkkoja kilpailukyvystä, joten kalliimpaa kaasua tuskin halutaan yritysten kontolle.

– Tämä on sisäpoliittisesti Saksalle niin tavattoman vaikeaa.On helpompi, että kun Fortum omistaa Uniperista yli 70 prosenttia, niin laitetaan omistajat maksamaan, hän sanoo.

Yli 14 miljardin panokset

Fortum on ostanut osuutensa Uniperista noin 6,5 miljardilla eurolla, mutta jo nyt suomalainen valtionyhtiö on joutunut tukemaan kaasukriisin keskelle joutunutta Uniperia kahdeksan miljardin euron rahoituspaketilla.

Tästä vajaan 15 miljardin euron summasta tulee menetysten suurin takaraja, jos Fortum ei päätä sitoutua muuhun. Fortumin parhaat kortit liittyvän Uniperin kriittiseen merkitykseen Saksan energiahuollolle, mutta Lundin mukaan edes se ei tee korteista hyviä.

– Markkinatalouden kannalta ikävin tapaus on kansallistaminen. Että Saksan valtio ostaa, sanotaanko yhdellä eurolla, Uniperin, Lund hahmottelee katastrofiskenaariota.

Hän huomauttaa, että Saksassa ei riennetä pelastamaan ulkomaisia yhtiöitä yhtä avokätisesti kuin Suomessa.

– Tähän pyörteeseen Fortum joutuu. Se kohtaa myös sen Saksan sisäpolitiikan. Ja aika armottoman sisäpolitiikan suhteessa ulkomaiseen omistukseen, hän sanoo.

Miten kriisi vaikuttaa Fortumiin?

Myös Inderesin Kinnunen pitää kommentissaan todennäköisenä, ettei Uniperia päästetä Saksassa konkurssiin. On siis varsin todennäköistä, että Saksan valtiosta tulee joka tapauksessa sen merkittävä osakkeenomistaja.

– Lähtökohtaisesti oletuksena on, ettei Saksa päästä Uniperia konkurssiin ja Fortumin Uniperille tarjoama rahoitus on turvassa, Kinnunen kirjoittaa.

Perjantain päätöskurssilla Fortumin markkina-arvo oli noin 11,6 miljardia euroa. Inderes katsoo, että Fortum voisi tehdä ilman Venäjää ja Uniperia noin miljardin euron operatiivisen liikevoiton ja noin euron osakekohtaisen tuloksen.

Uniperin ja Fortumin Venäjä-riskit ovat kuitenkin toteutuneet voimalla.

– Fortumin arvo on tällä hetkellä riippuvainen ulkoisista tekijöistä, joita ovat Saksan päätökset Uniperin tukikeinoista sekä Venäjän päätökset annettavista kaasuvirroista, Kinnunen summaa.

