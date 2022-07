Saksan talousministeri: Fortumin pitää osallistua Uniperin pelastamiseen

Enemmistöomistaja Fortumin pitää osallistua saksalaisen tytäryhtiönsä Uniperin pelastamiseen, sanoo Saksan talousministeri Robert Habeck uutistoimisto Reutersin mukaan.

Habeck kommentoi asiaa Deutschlandfunk-radiokanavan haastattelussa.

Fortum kertoi perjantaina, että Uniper on hakenut Saksan uuden energialainsäädännön mahdollistamaa tukea. Uniper on joutunut taloudellisiin vaikeuksiin Venäjän rajoitettua kaasun vientiä.

Uniper on Saksan suurin kaasun maahantuoja.

– Se (Uniper) kuuluu jollekin, jollekin, joka on maksukykyinen ja voi tarjota tukea, sanoi Habeck, joka toimii myös Saksan energiaministerinä.

– Näin ollen on oikein harkita malleja, joissa myös omistaja kantaa vastuunsa, Habeck jatkoi.

Fortum pyytää liittovaltiota apuun

Fortum kertoi perjantaina käyvänsä Saksan hallituksen kanssa keskusteluja löytääkseen ratkaisun, jolla Uniperin toimintaedellytykset voidaan varmistaa. Keskusteluissa on Fortumin mukaan esillä useita ratkaisuvaihtoehtoja. Yksi niistä on Uniperin liiketoimintojen uudelleenorganisointi niin, että Saksan energiajärjestelmälle keskeiset liiketoiminnot irrotetaan muista toiminnoista valtion omistukseen.

Fortumin toimitusjohtaja Markus Rauramo sanoi Reutersille kannattavansa Uniperin Saksan energiajärjestelmälle keskeisten liiketoimintojen irrottamista liittovaltion omistukseen, koska liittovaltiolla on tarvittava vahva luottokelpoisuus.

Suomen eurooppa- ja omistajaohjausministeri Tytti Tuppurainen (sd.) sanoi Reutersille olevansa Rauramon kanssa samalla kannalla. Suomen valtio omistaa vajaat 51 prosenttia Fortumin osakkeista.

– Vaadimme kiireellisesti Uniperin riskialttiiden, järjestelmän kannalta kriittisten liiketoimintojen eristämistä Saksassa ja niiden turvaamista valtion toimesta, Tuppurainen kirjoitti Reutersille lähettämässään sähköpostiviestissä.

Tuppuraisen mukaan Uniperin pelastaminen on koko Euroopan kannalta tärkeä asia.

Fortum kertoi perjantaina, että Uniper on kesäkuun puolivälistä lähtien saanut vain noin 40 prosenttia sopimusten mukaisista kaasumääristä Venäjältä ja joutunut hankkimaan korvaavan kaasun markkinoilta merkittävästi korkeampaan hintaan. Uniper antoi tämän vuoksi kesäkuun lopussa tulosvaroituksen.

https://www.reuters.com/markets/europe/unipers-finnish-owner-should-contribute-its-rescue-german-economy-minister-says-2022-07-09/?taid=62c94aa6d8d3d8000171fb91&utm_campaign=trueAnthem:+Trending+Content&utm_medium=trueAnthem&utm_source=twitter

STT

Kuvat: