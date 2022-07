Salo Golfin Ella Mäki-Tanila yhä johdossa Finnish Tourin kisassa

Vahvassa vireessä viime aikoina ollut Salo Golfin Ella Mäki-Tanila johtaa Finnish Tourin osakilpailua Kirkkonummen Peuramaa Golfissa kahden kierroksen jälkeen.

Mäki-Tanila on käyttänyt kahteen kierrokseen 148 lyöntiä (+4), ja hänen johtonsa on edelleen viisi lyöntiä. Toisena on Aura Golfin Aada Rissanen ja kolmantena Tammer Golfin Lisa-Maria Vaitovaara, joka on jäänyt Mäki-Tanilasta kahdeksan lyönnin päähän. Naisten kisassa on mukana kymmenen pelaajaa.

Miesten kisassa Wiurila Golf & Country Clubin Saku Tuusa paranteli perjantaina asemiaan ja selvitti cut-rajan selkeästi. Tuusa on kahden kierroksen jälkeen jaettu 14:s.

Tuusa käytti toisella kierroksella 73 lyöntiä ja on kokonaistilanteessa tilanteessa+5. Kisan kärjessä on Helsinki Golfklubin Joachim Altonen tuloksella –2.