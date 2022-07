Salo saa oman palomestarin – Liedon asemapaikka muuttaa Saloon elokuun alussa

Varsinais-Suomen pelastuslaitos sijoittaa elokuun alusta alkaen yhden palomestareistaan Saloon.

Pelastuspäällikkö Juha Virto kertoo, että muutoksella halutaan vastata Salon seudun asiakaskysyntään.

– Palomestarin erityisvastuualueina ovat esimerkiksi Salo, Somero, Kemiönsaari ja Paimio sekä tarvittaessa myös Länsi-Uusimaa, Virto toteaa.

Varsinais-Suomen pelastuslaitoksen viidestä palomestarista kolme on päivystävässä hälytysvalmiudessa. Päivystävistä palomestareista kahden asemapaikka on Turun keskusasemalla. Yksi on sijoitettuna vuoroin Loimaalla ja Kanta-Hämeessä Forssassa.

Kolmen päivystävän palomestarin lisäksi kaksi henkilöä toimii niin sanotussa vapaaehtoisessa varallaolossa.

– Vuoroissa ollaan virka-ajan ulkopuolella mutta voimassa olevan työehtosopimuksen mukaisesti, Virto painottaa.

Varallaolevien palomestarien asemapaikat ovat toistaiseksi Liedossa ja Naantalissa. Liedon asemapaikka muuttaa elokuun alussa Saloon.

– Muutos tarkoittaa käytännössä jatkuvaa palomestarivalmiutta Salon seudulle, Virto sanoo.

Kokeilu kestää ainakin kesän loppuun saakka.

– Jatkotoimenpiteitä pohditaan saatujen kokemusten perusteella tuonnempana, Virto muotoilee.

Salon Seudun Sanomat sai juttuvinkin Someron palopäivystyksen lakkauttamisesta. Virto toteaa, ettei vinkissä ole perää.

– Muutoksia tehdään ainoastaan pelastustoiminnan johtamiseen. Somerolla, ja Salon seudulla yleisestikin, pysyy sama päivystysvalmius.

Sote-uudistus vie pelastuspalvelut vuoden alussa toimintansa aloittavien hyvinvointialueiden alaisuuteen. Virto kertoo, että Varsinais-Suomen pelastuslaitoksen tavoitteena on selviytyä siirtymäajasta mahdollisimman jouhevasti.

– Ehdoton päämäärämme on, ettei uudistus vaikuttaisi asiakkaisiimme mitenkään, hän vakuuttaa.