Lentopalloilija Anna Czakanin kuluva kesä on ollut erilainen kuin aiemmat. LP Viestistä tuttu maajoukkuekeskipelaaja ei ole päässyt liikkumaan ja treenaamaan normaalisti.

– Nyt mennään lääkärien määräysten mukaan. He ovat sanoneet, etten saa tehdä mitään sykettä nostattavaa, Czakan avaa.

Salon Viestin kasvatti ja koko liigauransa ajan LP Viestiä edustanut Czakan on kärsinyt kauden jälkeen määrittämättömistä kahdenlaisista sydämen rytmihäiriöistä.

– Olen elänyt koko elämäni rytmihäiriöiden kanssa. Onneksi aikaisemmin niitä on tullut vain lepotilanteissa, ja ne ovat periaatteessa tasoittuneet, kun sykkeet ovat nousseet. Viime syksynä aloin kuitenkin tuntea rytmihäiriöitä myös harjoitellessa, mikä sitten tietysti pelästytti, ensi viikolla 26 vuotta täyttävä Czakan kertoo.

– Pääsin tutkimuksiin tammikuun lopulla ja olen siitä asti käynyt lääkäreillä selvittämässä, mikä minulla on. Useampikin kardiologi on tutkinut tilannettani. Osa sanoo, että pystyy pois sulkemaan tiettyjä asioita, osa taas ei pysty sulkemaan.

Olosuhteet huomioon ottaen Czakan pelasi vahvan kauden. Hän oli runkosarjan ässätilaston kakkonen, hyökkäysprosenteissa kuudes ja torjunnoissa 13:s.

– Rytmihäiriöitä tuli kauden aikana pikkaisen vähemmän kuin mitä kauden jälkeen on alkanut tulla. En ollut niin paniikissa asian kanssa kauden aikana. Viime kausi oli kuitenkin urani stressaavin tähän mennessä. Muun muassa kolme perheenjäsentäni nukkui pois. Kun elämässä oli vaikeaa, olisiko se mahdollisesti laukaissut rytmihäiriöt pahemmiksi, Czakan pohtii.

Czakanin oireet ovat monenlaiset.

– Sydämen erilaiset muljahtelun tunteet, joko tykyttää tosi lujaa tyhjästä tai sitten sydän pumppaa jokaisen normaalin lyönnin väliin ylimääräisen lyönnin. Joskus sydän lyö laiskasti ja voi pitää taukoja lyönneistä. Niiden yhteydessä minulla on rintakipua, huimausta, pyörtymisen tunnetta ja hapen loppumisen tunnetta, Czakan kertoo.

Rytmihäiriöiden vuoksi Czakan on kiireellisessä jonossa odottamassa pääsyä ablaatioon, jonka toivotaan laittavan rytmihäiriöt kuriin.

– Ablaatiohoidon pitäisi auttaa. Se on yleinen hoitomenetelmä rytmihäiriöasioissa.

Kiireellinen jono tarkoittaa Czakanin tapauksessa sitä, että hän olisi pääsemässä hoitoon arviolta syys-lokakuun vaihteessa. Näin ollen liikuntakiellossa oleva salolaislentopalloilija ei ole lähdössä ensi viikolla Kuortaneelle, jossa naisten maajoukkue leireilee tulevia EM-karsintoja ajatellen.

– Maajoukkueen kautta yritetään nopeuttaa ablaatioon pääsyä. En kuitenkaan oleta tai odota, että olen maajoukkueen mukana enää tänä kesänä. Tämän asian kanssa on mentävä nyt hetki kerrallaan, Czakan muistuttaa.

Rytmihäiriöiden vuoksi Czakanin koko lentopallouran jatko on pohdinnassa. Keskipelaajan sopimus LP Viestiin päättyi keväällä.

– Olen aina mennyt terveys edellä. Tilanne on hankala, koska todennäköisesti pääsen hoitoon vasta, kun uusi kausi pyörähtää käyntiin. Sen vuoksi seuran etsiminen on tosi hankalaa. En halua kuitenkaan ajatella edes sitä. Nyt haluan itseni ensin kuntoon ja nähdä, auttaako hoito rytmihäiriöihin.

Terveysmurheet eivät tule koskaan oikeaan aikaan. Eivät Czakaninkaan tapauksessa. Normaalissa tilanteessa Czakan neuvottelisi pestistä ulkomaille ellei hän sellaista olisi jopa jo tehnyt tässä kohtaa kesää.

– Ulkomaille lähtö oli tavoite ja haave, varsinkin nyt, kun elämäntilanne oli ensimmäistä kertaa sellainen, että olisi oikeasti voinut lähteä. On harmittanut tosi kovin, että sinne pääsy tyssäsi tähän.

Czakan sanoo, ettei ole käynyt LP Viestin kanssa keskusteluja siitä, voisiko hän palata joukkueeseen kesken kauden syksyllä.

– Tilanne on niin auki, että vaikea tuollaista on miettiä. En osaa sanoa myöskään LP Viestin kannalta, haluaisivatko he tehdä sopimuksen.

Czakan myöntää, että uudenlaiseen tilanteeseen on ollut sopeutumista.

– Yleinen olotila on outo, kun olen ollut pari kuukautta tekemättä mitään. Aikaisemmin olen treenannut pari kertaa päivässä. Nyt olen nähnyt enemmän kavereita, tehnyt pieniä kotimaan reissuja ja mökkeillyt, Czakan kertoo.

– Olen yrittänyt saada ajatuksia pois ikävästä asiasta.

Czakanin on pitänyt tarkemmin miettiä menemisiään ja tekemisiään.

– Lääkärin mukaan pitäisi välttää stressaavia tilanteita. Jännityskin voi laukaista rytmihäiriön. Vanhemmat matkustavat Puolaan, ja joudun jäämään pois sieltä, koska lentäminen tässä tilanteessa voi olla riski, sanoo Czakan, jolla on Puolassa sukujuuria.

Czakan on joutunut myös miettimään, mitä jos lentopalloura ei jatkukaan enää koskaan.

– Se onkin niin hullua miettiä, mitä muuta sitä elämällään tekisi. En tiedä, mikä se Anna Czakan on, joka ei pelaa lentopalloa. Olen elänyt täydellistä urheilijan elämää. En ole opiskellut, ja nyt mietin, olisiko pitänyt olla joku ”plan B” (varasuunnitelma) tällaista tilannetta varten.

Anna Czakan

Syntynyt 19.7.1996. Salossa

Pelipaikka: Keskipelaaja.

Pituus: 183 cm.

Kasvattajaseura: Salon Viesti.

187 liigaottelua. Edustanut LP Viestiä kaudesta 2015–2016. Sopimus päättyi keväällä.

30 A-maaottelua. Suomen EM-kisajoukkueissa 2019 ja 2021.

Parhaat saavutukset: Kolme SM-kultaa, kaksi SM-hopeaa, kaksi Suomen cupin voittoa. Pelaajien äänestämänä kauden naisliigapelaaja 2021.