Salon koronatapausten määrä on kasvanut maaliskuusta neljättä tuhatta – tilanne silti rauhallinen

Salossa koronatilanne on rauhallinen, vaikka tilastoitua kasvua keväästä on neljättä tuhatta. Maaliskuun 10. päivä SSS kirjoitti, että THL:n rekisteröimiä koronavirustapauksia oli ilmennyt 4 762. Nyt keskiviikkona tilaston mukaan tapauksia on Salossa pandemian alusta alkaen ollut 8 442.

– Eikä tilastoissa ole mukana läheskään kaikki. Kotitestit tehneitä ja kotonaan koronan sairastaneita on varmasti tuhansia lisää, toteaa Salon tartuntataudeista vastaava ylilääkäri Kaisa Ellä.

Jos vastaavasta tuhansien tapauksien rekisteröinnistä olisi uutisoitu aiemmin pandemian aikana, luvut olisivat komeilleet otsikoissa ja isoina. Nyt tilanne on muuttunut ja koronan voi sanoa arkipäiväistyneen.

– Rokotusten ansiosta oireet ovat valtaosalla lieventyneet. Sairaalahoitoa tarvitsevat ovat pääsääntöisesti monisairaita tai hyvin iäkkäitä, Ellä sanoo.

Ellän mukaan koronatilannetta voi nyt Salossa luonnehtia sangen hiljaiseksi eikä mitään suurempia laitosepidemioitakaan ole ollut.

– Lomalta palattuani korona ei ole työllistänyt muihin asioihin verrattuna juuri lainkaan, ja hyvä niin, Ellä sanoo.

Syksyllä tilanne voi muuttua.

– On merkittävä tekijä, että suurimmalla osalla ihmisistä rokotteet on otettu. Toivottavasti tämä kesä pysytään näissä lukemissa ja näin rauhallisessa tilanteessa, ylilääkäri Ellä sanoo.