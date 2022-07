Salon Logistiikka Ky laajentaa reilusti toimintaansa.

Yrityksen Meriniityn logistiikkakeskuksen viereen rakennetaan 3 400 neliömetrin halli, joka valmistuu helmi–maaliskuussa.

Uudet tilat rakentaa salolainen 4Capes Oy, ja Salon Logistiikka vuokraa hallin käyttöönsä. Yhtiöllä on täällä hetkellä runsaat 6 000 neliömetriä tilaa.

– Aloitimme aikanaan Salossa tuhannen neliön hallissa. Siitä laajensimme asteittain nykyiseen 6 000 neliöön. 4Capes on ollut meille hyvä ja joustava vuokranantaja. Olemme saaneet laajentaa tarpeen mukaan ja kasvaa omaan tahtiimme, yrittäjät Risto ja Katariina Koivuniemi kiittävät Jorma Niemisen kiinteistöyhtiötä.

Risto Koivuniemi aloitti yrittämisen yhdellä autolla 35 vuotta sitten Turussa. Koivuniemet siirtyivät Paimion kautta Saloon, johon toiminta on keskittynyt vuodesta 2003 alkaen.

Nykyisin yrityksellä on 13 autoa ja henkilökuntaa kausityöntekijät mukaan lukien yhteensä 30. Uuden hallin myötä työntekijöitä tarvitaan 2–5 lisää.

Salon Logistiikan liikevaihdosta karkeasti puolet tulee kuljetustoiminnasta ja puolet varastoinnista. Yhtiön autoja on esimerkiksi Shenker Oy:n ja DHL:n ajossa kuljettaen kappaletavaraa kaupalle ja teollisuudelle.

Logistiikkakeskuksen suurin yksittäinen asiakas on luomu- ja terveystuotteita valmistava Midsona Finland Oy, jonka Suomen varastot ovat Meriniityssä.

– Midsonan pääkonttori on Ruotsissa, ja sillä on seitsemän varastoa Euroopassa. Yksi niistä on meillä, Risto Koivuniemi kertoo.

Toinen suuri asiakas on Valmet Automotiven Salon akkutehdas. Tehtaalle tulee ulkomailta paljon tavaraa, jonka Salon Logistiikka ottaa vastaan ja toimittaa pienemmissä erissä tehtaalle.

Akkutehtaan valmiit tuotteet lähtevät Meriniityn logistiikkakeskuksen kautta maailmalle. Salon Logistiikka tekee Valmet Automotivelle myös alihankintaa.

Yhteistyö on poikinut uusia töitä Uudenkaupungin autotehtaalta ja sen yhteistyökumppanilta.

– Meiltä lähtee kolme täysperävaunurekkaa tavaraa viikossa Uuteenkaupunkiin, Katariina Koivuniemi sanoo.

Logistiikkakeskuksella on useita eri kokoisia asiakkaita Turun ja Helsingin seudulta. Keskuksen hyllyillä voi nähdä tutustumiskierroksen aikana tavaraa luontaistuotteista ja leluihin sekä riisikakuista perämoottoreihin ja tietotekniikkaan.

Perheyritys on ottanut suurten lisäksi pieniäkin asiakkaita ja tarttunut monenlaisiin töihin, joita on ollut tarjolla. Meriniittyyn tuodaan esimerkiksi lavoittain italialaisia papuja. Laatikot puretaan, paputölkkeihin laitetaan etiketit ja ne pakataan uudelleen toimitettaviksi asiakkaille.

Yrityksellä on myös välineet suurten sähkökaapelien katkaisuun. Tarvittaessa 6 000 kilon kaapelirullista katkaistaan sopiva pätkä ja toimitetaan esimerkiksi rakennustyömaalle.

– Meriniityssä on paljon teollisuutta. Teemme siirtoja naapurifirmoille, ja pystymme tarvittaessa auttamaan esimerkiksi lastien purussa, Katariina Koivuniemi kertoo.

Salon Logistiikka Ky:ssä on mietitty laajentamista jo pari vuotta. Lisätila on tarpeen, sillä yhtiön nykyiset asiakkaat ovat laajentamassa omaa toimintaansa.

– Meillä on jo nyt pienempiä varastoja lähialueella, mutta emme halua, että varastoja on eri puolilla. Se ei ole tehokasta. Emme halua myydä kasvaville asiakkaillemme ei-oota. Siksi on laajennettava, ja meidän kannaltamme parasta on saada uudet tilat samaan pihapiiriin, Katariina Koivuniemi perustelee.

Laajennushaluja lisää tieto siitä, että perheen tyttäret Johanna ja Kaisa Koivuniemi ovat halukkaita jatkamaan. He ovat jo opiskelleet alaa ja tehneet pitkään töitä yrityksessä.

– Viiden vuoden tavoitteeksi on otettu sukupolvenvaihdos ja yhtiön muuttaminen osakeyhtiöksi. Samalla haemme lisää kasvua ja asiakkaita. Meriniitty on paikkana erinomainen, koska yhteydet ovat hyvät joka suuntaan, Risto Koivuniemi sanoo.