Kohonneilla polttoainekustannuksilla on ollut tänä vuonna oma vaikutuksensa myös ratsastuskisojen lähtöjen määrään. Perjantaina käynnistyvä Salon Ratsastusseuran järjestämä kolmipäiväinen esteratsastustapahtuma Salo Horse Show on kuitenkin ottanut asiassa vähintäänkin torjuntavoiton.

Tapahtumassa nähdään 475 lähtöä, kun viime vuoden vastaava luku oli reilut 500. Ja toki jälki-ilmoittautumisia saattaa vielä tulla aivan kisojen kynnyksellä.

– Lähtöjen määrän lasku on aika maltillinen, olemme tyytyväisiä tähän määrään. Suuremmassa osassa kisoista pudotusta on ollut jopa kolmannes. Suurin syy on liikkumisen kustannuksen nousulla. Ratsastajat miettivät nyt tarkkaan, mihin kisoihin osallistuvat ja kuinka kauas lähdetään. Yöpyjien määrä on laskenut, Salo Horse Show’n kilpailunjohtaja Maarit Teuri kertoo.

Suomen kesä on tunnetusti lyhyt ja kisakalenteri sitä myöten tiivis. Salo Horse Show’n kanssa samaan aikaan kolmipäiväisiä estekisoja pidetään Lohjalla ja Savonlinnassa.

– Savonlinnan kisat eivät meiltä juuri kisaajia syö. Lohja ehkä hieman, Teuri tuumii.

Joka tapauksessa Salo Horse Show pesee lähtöjen määrässä sekä Savonlinnan (465) että Lohjan (355). Myös hevosten (267) ja ratsukoiden (271) määrä Salossa on huomattavasti isompi kuin näillä kahdella muulla paikkakunnalla.

Teuri sanoo, että yleinen kustannusten nousu vaikutti osaltaan myös sponsorineuvotteluihin.

– Pikkaisen on tullut vaihtuvuutta, mutta löysimme uusiakin sponsoreita, myös paikallisia. Myös Salon kaupunki on isossa roolissa tapahtumassa.

Salo Horse Show vedetään läpi toista kertaa putkeen ilman gp-luokkaa. Tämä tarkoittaa sitä, että kotimaisia kärkiratsukoita ei Salon Urheilupuistossa viikonvaihteessa nähdä.

Ratamestarina toimii viime vuoden tapaan unkarilainen FEI 3 -tason ratamestari Magdolna Erdélyi.

– Haimme gp-luokkaa myös täksi vuodeksi ja todennäköisesti haemme sitä myös ensi vuodeksi. Gp-luokkaa kisataan vain muutamalla paikkakunnalla. Toivotaan, että jossain kohtaa koittaa taas meidän vuoromme, Teuri sanoo.

Viikonvaihteen suurimmat osallistujamäärät nähdään heti perjantain kahdessa ensimmäisessä alueluokassa, joissa mukana on liki 130 ratsukkoa, paljon myös paikallisia. Salon Ratsastusseurasta kisoihin on tulossa 14 ratsukkoa, Salo Riding Clubista 21 ratsukkoa.

– Monilla salolaisilla on haaveena päästä itse starttaamaan Salo Horse Show’ssa, kun he ovat ensin olleet katsomassa kisoja ja kentällä auttamassa talkoolaisena.

Talkoolaisista puhuttaessa toista vuotta peräkkäin kilpailunjohtajana toimiva Teuri haluaa muistuttaa niiden tärkeydestä.

– Tapahtuma toteutetaan joka vuosi pääsääntöisesti talkoovoimin, jossa nuorilla on iso rooli. Seuralle kisat ovat aina iso rutistus.

Helteet eivät enää piinaa Suomea, ja sääennuste näyttää viikonvaihteeksi +20 astetta. Onko se täydellinen lämpötila ratsukoiden ja yleisön kannalta?

– Jos vertaa viime viikonloppuun, tuntuu oikein luksukselta. Viimeisimmissä sääennusteissa ei ole näkynyt edes sadetta. Kenttämme on aika säävarma, joten sateiden pitäisi olla todella runsaita, jotta joutuisimme kisat keskeyttämään, Teuri sanoo.

Salo Horse Show Salon Urheilupuistossa ratsastuskeskus Anisissa perjantaista sunnuntaihin. Kilpailut alkavat jokaisena päivänä kello 9. Yleisöllä on vapaa pääsy tapahtumaan.

Salo Horse Show 2022

Kilpailuluokkia 80–140 sentin estekorkeuksilla

Perjantaina:

Luokka 1 80cm Alue

Luokka 2 Prix de Eläintarvikeliike Voimaeläin 90 cm

Luokka 3 Prix de Reunos Oy 100 cm

Luokka 4a Prix de Lounea 110 cm

Luokka 4b Prix de Biofarm 110 cm

Luokka 5 Prix de Someron Säästöpankki 120 cm

Lauantaina:

Luokka 6a Racing Noviisisarja 2022 90 cm

Luokka 6b Racing Noviisisarja 2022 100 cm

Luokka 7a Racing Trophy 2022 120 cm

Luokka 7b Racing Trophy 2022 110 cm

Luokka 8 Prix de Arctic Vet 100 cm

Luokka 9 Prix de Fysiohealing Oy 110 cm

Luokka 10 Prix de Laiho Group

Luokka 11 Prix de Lounaismaan Osuuspankki

Sunnuntaina:

Luokka 12a 125 cm

Luokka 12b 115 cm

Luokka 13 Prix de Hankkija 120 cm

Luokka 14 120cm

Luokka 15 Prix de Vetcare 130 cm

Luokka 16 SALO TROPHY Prix de Salon kaupunki 140 cm

Luokka 17 Prix de Suomen Ratsutarvike Lounais-Suomen estealuecupin osakilpailu 100 cm

Luokka 18 Prix de Krafft presented by Oranta Equus 110