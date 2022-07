Salon kaupungin viestintäkumppanin kilpailutuksessa loisti turkulainen mainostoimisto SST Oy. Mainostoimisto voitti kummatkin kilpailutuksen osa-alueet, sekä viestinnän strategisen ja taktisen suunnittelun että sen toteutuksen.

– Pisteytimme viestintäkumppaneita erilaisten työnäytteiden perusteella. Niihin kuului esimerkiksi digitaalisesti toteutettua asukas- tai matkailumarkkinointia, kertoo Salon kaupungin viestintäpäällikkö Teija Järvelä.

Salon kaupunki on aiemminkin ostanut viestintätyötä, mutta sisällöntuotanto ja erilaiset kampanjat ovat lisääntyneet viime vuosina tuntuvasti. Osaajaksi kaivattiin graafisenkin suunnittelun taitavaa yritystä.

– Yrityksemme on vahvasti digitaalinen ja tuomme pöytään ketteriä ideoita. Olemme innoissamme yhteistyöstä, kertoo SST:n toimitusjohtaja Eero Uusitalo.

”Säännöt olivat samat jokaiselle. Kilpailutus tehtiin hinnan ja laadun perusteella.”

Viestinnän varapalveluntuottajana on myös turkulainen yritys, Kari Media Group Oy eli KMG Turku.

Määräaikaan mennessä kaupungille saapui 21 tarjousta, joista neljä oli salolaisten yritysten jättämiä.

Järvelän mukaan kaikkien mahdollisuudet olivat tasapuoliset.

– Säännöt olivat samat jokaiselle. Kilpailutus tehtiin hinnan ja laadun perusteella, Järvelä sanoo.

Tarjousten laadullisen arvioinnin toteutti Salon kaupungin viestintäpalvelut. Hinnan painoarvo oli 40 prosenttia pisteytyksessä ja laadun 60 prosenttia.

– Laadussa arvioimme työnäytteitä, tiimin kokemusta ja osaamista sekä kokemusta julkisen sektorin toimeksiannoista.

”Salon sijainti on kiinnostavasti Turun ja Helsingin välissä, ja kaupunki on meille ennestään hieman tuttu. Alueena Salo on vetovoimainen ja hyvässä vauhdissa.”

Mainostoimisto SST Oy on tuottanut sisältöä esimerkiksi Verohallinnolle, Maahanmuuttovirastolle, Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle sekä Puolustusvoimille.

– Meillä on paljon kokemusta julkisen sektorin viestinnästä, ja teemme sitä mielellämme. Julkisella sektorilla on omat lainalaisuutensa, mikä on mielestämme kiinnostavaa, Uusitalo pohtii.

Vuonna 1989 perustetussa mainostoimistossa työskentelee 38 asiantuntijaa, joista osa on Uusitalon mukaan kotoisin Salosta.

– Salon sijainti on kiinnostavasti Turun ja Helsingin välissä, ja kaupunki on meille ennestään hieman tuttu. Alueena Salo on vetovoimainen ja hyvässä vauhdissa.

Kilpailutusta varten sovellettiin puitejärjestelyä, eli tarkkaa hintaa viestintäpalveluihin käytettävästä rahasummasta ei laskettu. Arvioksi muodostui 200 000–250 000 euroa, joka määräsi hankinnan olleen EU-tasoinen.

– Tuo summa ei sido meitä hankkimaan palveluja kyseisellä hinnalla, se ainoastaan määräsi hankintatason. Emme voi tarkkaan vielä tietää, mitä kaikkea tulemme yhteistyön aikana tekemään, Järvelä toteaa.

Viestintähankinnan sopimuskausi on kaksi vuotta, joka alkaa sopimuksen allekirjoituksesta. Allekirjoitusta ei ole vielä tehty.

Tarjouspyyntö sisälsi mahdollisuuden sopimuksen jatkamisesta kahden vuoden optiokaudelle. Tällöin yhteistyö kestäisi neljä vuotta.

– Odotamme pitkää yhteistyötä, jotta pääsemme todella näyttämään tuloksiamme, Uusitalo sanoo.

Järveläkin odottaa pitkäkestoista kumppanuutta. Hän on helpottunut osaavan yhteistyötahon löytymisestä.

– Enää meidän ei tarvitse miettiä jokaista ostopalvelua erikseen.

Juttua korjattu 19.7.2022 klo 9.31. Kuvatekstin virheellinen STT korjattu SST:ksi.