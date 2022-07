”Salossa on huutava pula asunnoista” – Korkojen nousu ei ainakaan vielä hillitse hyväkuntoisten asuntojen myyntiä Salossa

Euroopan keskuspankki (EKP) kertoi viime viikolla nostavansa kaikkia kolmea ohjauskorkoa kertarysäyksellä 0,5 prosenttiyksikköä. Asuntolainojen yleisin viitekorko, 12 kuukauden euribor, kipusi sekin viikko sitten jopa 1,2 prosenttiin. Niin ikään energian hinta on noussut ennätyksellisen korkealle.

Miten tämä kaikki vaikuttaa asuntokauppaan Salossa?

– Asiakkaat ovat huomattavasti harkitsevaisempia. Muutamat ovat kertoneet, että pankki myöntäisi heille enemmän lainaa, mutta he eivät uskalla ottaa. Aikaisemmin tällaista ei ole sanottu ainakaan ääneen, sanoo kiinteistönvälittäjä Kirsi Aarikka-Laanti Solid Housesta.

Vaikka tervettä varovaisuutta onkin ilmassa, maailmantilanne ja korkojen nousu eivät ole ainakaan toistaiseksi vaikuttaneet hyväkuntoisten asuntojen kysyntään Salossa.

– Näin lyhyellä aikataululla ei pysty sanomaan isoja asioita, mutta Salossa on ehdottomasti liian vähän myytävää. Salossa on huutava pula asunnoista. On sitten korona, korkojen nousu tai sota, niin hyvät omakotitalot ja keskusta-asunnot menevät nopeasti kaupaksi, ja niitä menisi varmuudella enemmänkin, sanoo yrittäjä Ari Pyysalo Huoneistosalo Oy:stä.

Varsinkin isompia ja kalliimpia omakotitaloja ostettaessa ratkaisevia tekijöitä ovat asunnon kunto ja lämmitysmuoto. Aarikka-Laannin mukaan tällä hetkellä voittavat ne, jotka ovat pitäneet taloistaan hyvää huolta ja tehneet remonttia.

– Ostettavan asunnon pitää olla siinä kunnossa, että siellä ei tarvitse tehdä mitään, tai niin halpa, että sinne pystyy teettämään remontin. Jos asunnossa on jokin oleellinen vika, myynti hidastuu, Aarikka-Laanti sanoo ja kertoo, etteivät omakotitalot suoralla sähkölämmityksellä tai vanhalla öljylämmityksellä herätä kiinnostusta – ainakaan ilman tulisijaa.

Vaikka ostajia olisi, asuntotarjonta ei ole palautunut koronan jäljiltä entiselleen. Kaikki halukkaat eivät löydä sopivaa asuntoa.

– Aikaisemmin Salossa verrattiin aikaa ennen ja jälkeen Nokian, nyt puhutaan ajasta ennen koronaa ja koronan jälkeen. Ennen koronaa Salossa oli kesäaikaan markkinoilla 700–800 asuntoa, tällä hetkellä niitä on hieman yli 200. Markkinoilta puuttuu hirveä määrä asuntoja, Aarikka-Laanti sanoo.

Sekä Pyysalo Huoneistosalosta että kiinteistönvälittäjä Antti Ryynänen Salon asuntopalvelu LKV:sta kertovat, ettei korkojen nousu ole ainakaan vielä tuonut suuria muutoksia asuntojen hintoihin.

– Korkojen nousu ei ole näkynyt asuntojen hinnoissa, mutta joitakin asuntoja myydään kauemmin. Syksy voi olla vähän nihkeämpi, mutta sitä on vielä vaikea tietää, Ryynänen sanoo.

Salo vetää ostajia etenkin pääkaupunkiseudulta, jossa samalla summalla saa huomattavasti pienemmän asunnon. Myös lisääntyneet etätyöt mahdollistavat asunnon ostamisen muualta kuin työpaikkakunnalta.

– Salon hintataso on edelleen edullinen. Rahalle saa täällä vastinetta paljon enemmän kuin suuremmissa kaupungeissa, Ryynänen toteaa.

Pyysalon ja Ryynäsen mukaan myös hyvät ja oikein hinnoitellut mökit menevät edelleen kaupaksi etenkin pääkaupunkiseutulaisille. Ostajia kiinnostavat erityisesti rantamökit mukavuuksilla, mutta myös mummonmökkejä myydään.

– Mökeissä vaatimustaso on noussut ja varustelutason pitää olla kunnossa, Ryynänen sanoo.

Edullinen hintataso houkuttelee Saloon myös asuntosijoittajia.

– Kun osakemarkkinoilta ei tule tuottoja, sijoittajat ovat siirtyneet kiinteistöihin. Salo on vuokratuotoltaan hyvä. Sijoittajat haalivat edelleen pieniä asuntoja, Ryynänen kertoo.

Aarikka-Laannin mukaan Salossa on pulaa hyvistä ja siisteistä vuokra-asunnoista, jotka sijaitsevat järkevässä paikassa. Piensijoittajat ovat kuitenkin hyvin tarkkoja siitä, mikä on järkevä hintataso.

– Aavistuksen orjallisesti he Excel-taulukoita laskevat. Sille on kyllä looginen peruste: jos inflaatio nousee kahdeksaan prosenttiin, rahan arvo pankkitilillä katoaa. Sijoittamalla asuntoon saa saman joskus takaisin.