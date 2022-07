Murtovarkaat ovat tyhjentäneet Salon Pormestarinkadulla kontin, johon oli varastoitu Salo Volley -turnauksessa kertyneet pantilliset pullot ja tölkit. Lentopalloseura LP Viestin piti saada niistä tuhansien eurojen pullopantit, joilla olisi maksettu ensi kauden pelimatkoja.

– Aivan helkkarinmoinen harmitus. Lukittu kontti oli täynnä säkkejä, Salo Volleyn tapahtumapäällikkö Pirjo Silenius sanoo.

Lukko oli murrettu sunnuntain ja maanantain välisenä yönä, ja konttiin oli Sileniuksen mukaan jäänyt vain kolme säkillistä juomapakkauksia. Lähistöltä löytyi lisäksi tölkkejä ja pulloja, joita oli yritetty ilmeisesti kätkeä maastoon.

– Tölkkejä ja pulloja on pakko olla kymmeniätuhansia. Pakettiauto ei ole riittänyt millään, rikosylikonstaapeli Jukka Kyynäräinen Salon poliisista sanoo.

Tapahtumajärjestäjien piti palauttaa pantilliset pullot ja tölkit tiistaina aamulla.

Poliisi julkaisi tiistaina iltapäivällä tiedotteen, jossa se pyytää ilmoittamaan, jos jossain palautetaan epätavallisen suuria määriä pantillisia juomapakkauksia. Rikostutkijat toivovat havaintoja myös mahdollisilta silminnäkijöiltä.

Pirjo Silenius uskoo, että jonkun on täytynyt tietää kontin sisällöstä. Rikosylikonstaapeli Kyynäräinen on samaa mieltä.

– Ei sinne sattumalta ole menty.

Kyynäräisen mukaan on mahdollista, että rikospaikalla on voitu käydä yön aikana useitakin kertoja. Aluetta vartioitiin perjantaista sunnuntaihin, mutta ei enää sunnuntain ja maanantain välisenä yönä.

Viikonlopun Salo Volley -turnaukseen Urheilupuistossa osallistui 152 joukkuetta eli enemmän kuin viiteentoista vuoteen. Lentopallopelien lisäksi ohjelmassa oli muun muassa etkot perjantaina ja festarit lauantaina, musiikkia, kilpailuja, myyntikojuja ja lohjelmaa lapsille. Ravintolatoiminta oli LP Viestin vastuulla.

– Pelkästään pullojen ja tölkkien lajittelussa on tehty ihan jäätävä duuni. Joukkueen pelaajatkin olivat hoitamassa myyntiä ja lajittelua muiden talkoolaisten kanssa. Varkaus tekee ensi kaudelle tosi ison loven. Pelaajien rahoja tässä varastettiin, ja se raha täytyy tehdä nyt jostain muualta, Silenius huokaa.

Sileniuksen mukaan panttihyvitykset oli tarkoitus käyttää pelimatkoihin ja joukkueen muuhun toimintaan.

Vihjeet ja vinkit poliisille

Soittamalla Lounais-Suomen poliisin vihjepuhelimeen 0295 417 259 tai lähettämällä tekstiviesti tai WhatsApp numeroon 050 411 76 55. Sähköpostilla vihjeet ja vinkit voi lähettää osoitteeseen vihjeet.lounais-suomi@poliisi.fi.