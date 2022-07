Selänne Jokereista: ”Varmaan parin viikon päästä tapahtuu” – tenniksen Bermuda-hyväntekeväisyysturnaus kokosi kiekkotähtiä Helsinkiin

Jääkiekon suomalaislegenda Teemu Selänne arvioi lauantaina Bermuda-tennisturnauksen yhteydessä Helsingissä, että jääkiekkoseura Jokereista voisi olla uutisia kerrottavana parin viikon sisällä. Jokerit vetäytyi talvella KHL-itäliigasta ja rakentaa paluuta kotimaisiin kiekkosarjoihin.

– Hyvältä näyttää. Varmaan parin viikon päästä tapahtuu, Selänne sanoi STT:lle hyväntekeväisyysturnauksessa.

Selännettä on ennakoitu Jokerien taustahahmoksi. Iltalehdelle Selänne kertoi, että hän on lähdössä Jokereihin omistuspohjalta ja aktiviiseen seuratoimintaan.

Jokerit vetäytyi KHL:stä talvella ennen pudotuspelien alkamista, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan. Huhtikuussa selvisi, ettei helsinkiläisseura pelaa KHL:ssä enää jatkossa.

SM-liigaan Jokerit voi palata aikaisintaan kaudella 2023-2024.

Filppula: ”Suomi-vinkkelistä ei voisi mennä paljon paremmin”

Leijonien kapteeni Valtteri Filppula hehkuttaa suomalaisten jääkiekkokautta, joka huipentui alkuviikolla vielä Artturi Lehkosen ja Mikko Rantasen yltämiseen NHL-mestareiksi Colorado Avalanchessa. Aiemmin kaudella Suomi voitti miesten jääkiekossa olympiakultaa ja maailmanmestaruuden MM-kotikisoissa.

– Suomi-vinkkelistä ei voisi mennä paljon paremmin. Maajoukkueen kannalta aivan nappikausi, Filppula naurahtaa.

Hän ja monet muut suomalaiset kiekkotähdet kokoontuivat tenniksen Bermuda-hyväntekeväisyysturnaukseen, jota on pelattu vuodesta 1981. Kalastajatorpan kentillä Helsingissä Jari Kurri, Teemu Selänne, Leo Komarov ja kymmenet muut entiset ja nykyiset NHL-pelaajat sekä muut urheiluihmiset ottivat nelinpeleissä mittaa toisistaan.

Filppula kipparoi Leijonia niin olympialaisissa kuin Tampereen MM-kaukalossakin. NHL-uransa alkutaipaleella Filppula, 38, ylsi Detroit Red Wingsin riveissä mestariksi 2008. Kolmen kovan saavutuksen ansiosta hänestä tuli historian 30:s ja ensimmäinen triplaklubiin yltänyt suomalainen.

– Niitä pelejä on välillä ihan kiva muistella. Detroitin joukkueesta aika moni tosin ylsi triplaan, ja nyt olen saanut vanhoilta pelikavereilta aiheesta onnitteluja, Filppula kertoo.

Filppula päätti NHL-uransa vuonna 2021 kaikkiaan 1 056 runkosarjapelin jälkeen siirtymällä Sveitsiin Geneve-Servetteen. Sen ansiosta hän sai vastattua myöntävästi Leijonien GM:n Jere Lehtisen ja päävalmentaja Jukka Jalosen kutsuun.

Lundell kaipasi olympiakaukaloon

Atlantin takana Florida Panthersissa pelannut Anton Lundell ei täystyöllistettynä päässyt maajoukkuepeleihin, mutta seurasi Leijonia tarkasti.

– Olisi ollut upeaa, jos NHL-pelaajat olisivat päässeet olympialaisiin mukaan. Missä olimmekaan joukkueen kanssa liikkeellä, pelit pyörivät aina taustalla, Bermudaan ensi kertaa kutsun saanut Lundell muistelee.

– Ja uskon, että kotikisoissa voittaminen on jokaisen pelaajan unelma. Toki meidän ensisijainen tarkoituksemme on keskittyä peleihin rapakon toisella puolella, mutta MM-kisat ovat aina yksi vuoden kohokohta, Lundell sanoo.

Parhaimmistakaan pelaajista vain harva yltää mestaruuteen. Vertailujen tekeminen on teoreettista, mutta mielenkiintoista. Kumpi joukkue esimerkiksi olisi voittanut, jos Leijonien olympia- ja MM-joukkue olisivat kohdanneet?

– Varmaan aika tasainen ottelu tulisi. Molemmat joukkueet pelasivat hyvin yhteen ja puolustivat joukkueena. Ei tulisi maali-iloittelua, Filppula pohtii.

– Ehkä sitten kuitenkin, kun MM-joukkueeseen saatiin special-jätkiä NHL:stä, niin voi olla, että he tekisivät pienen eron, Filppula ynnää ja viittaa muun muassa Miro Heiskaseen ja Mikael Granlundiin.

Halu Stanley Cupin voittamiseen kasvoi

Lundell sai NHL-uransa debyyttikaudella runsaasti onnistumisia ja pettymyksiäkin. Isoin unelma jäi täyttymättä, kun Tampa Bay pudotti Panthersin pudotuspeleissä hävitäkseen sitten loppuottelusarjan Colorado Avalanchelle.

– Turhaan ei sanota, että Stanley Cup on vaikein pokaali voittaa. Kun näkee muiden voittavan, oma halu nostaa kannua sen kuin yltyy, Lundell korostaa.

Lundell onnistui hyvin Panthersissa tulokaskaudellaan ja nosti tavoiterimaansa asioiden edetessä.

– Ensimmäinen maali kolmannessa ottelussani oli silmiä avaava. Tajusin, että kyllähän minä täällä pärjään, ja rahkeita on tehdä enemmänkin, Lundell sanoo.

Pelimatka Isoon Omenaan painui sekin mieleen: New York ja etenkin Rangersin kotiareena erottui muista.

– Iso kokemus oli New Yorkissa Madison Square Garden. Tajusin, että tämä on iso maailma. Sitten vielä rookie-dinner oli New Yorkissa, Lundell sanoo.

Tomi Siren

STT

