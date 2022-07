Selänne lupaa Jokereista hyviä uutisia heinäkuun aikana: ”Tavoite on viedä Jokerit takaisin Liigaan”

Jääkiekon suomalaislegenda Teemu Selänne arvioi lauantaina Bermuda-tennisturnauksen yhteydessä Helsingissä, että jääkiekkoseura Jokereista voisi olla uutisia kerrottavana parin viikon sisällä. Jokerit vetäytyi talvella KHL-itäliigasta ja rakentaa paluuta kotimaisiin kiekkosarjoihin.

– Hyvältä näyttää. Varmaan parin viikon päästä tapahtuu, Selänne sanoi STT:lle hyväntekeväisyysturnauksessa.

Selännettä on ennakoitu Jokerien taustahahmoksi. Iltalehdelle Selänne kertoi, että hän on lähdössä Jokereihin omistuspohjalta ja aktiiviseen seuratoimintaan. Hän vahvisti saman STT:lle.

– Olen mukana omistajana ja käytännön asioissa, Selänne kertoi.

Jokerit vetäytyi KHL:stä talvella ennen pudotuspelien alkamista, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan. Huhtikuussa selvisi, ettei helsinkiläisseura pelaa KHL:ssä enää jatkossa. Selänne arvioi Jokerien KHL-vuosia pelillisesti mielenkiintoisiksi, mutta Venäjän sotatoimet muuttivat kuviot.

– Tavoite on viedä Jokerit takaisin Liigaan ja saada Jokeri-perhe kasaan. Heinäkuun aikana tulee hyviä uutisia, Selänne sanoi STT:lle.

SM-liigaan Jokerit voi palata aikaisintaan kaudella 2023-2024. Syksyllä alkavan kauden ohjelma on jo julkistettu.

– Jokereita kohtaan on ollut innostusta ja etenkin paluusta Liigaan. Tarvitsemme hyvät sijoittajat, entiset Jokeri-legendat ja fanit rakentamaan uutta nousua, Selänne sanoi.

Lähes täydellinen kiekkokausi

Selänne edusti Jokereita ennen vuonna 1992 alkanutta NHL-uraansa. Helsinkiläisseura voi hänen mielestään rakentaa tulevaisuuttaan vahvan juniorityönsä pohjalle, josta Selänne itsekin nousi huipulle.

Selänne edusti NHL:ssä Winnipeg Jetsiä, Anaheim Ducksia, San Jose Sharksia ja Colorado Avalanchea, joka juhli tämän kauden päätteeksi Stanley Cupia.

– Artturin (Lehkonen) ja Mikon (Rantanen) mestaruus kruunasi kauden, Selänne sanoi ja viittasi myös olympiavoittoon ja MM-kotikisojen kultaan.

Selänne voitti NHL:n mestaruuden Anaheimissa keväällä 2007.

– Parempaa suomalaisten jääkiekkokautta ei olisi voinut käsikirjoittaa. Ei siitä puutu kuin se, että Jokerit olisi voittanut Suomen mestaruuden, Selänne sanoi STT:lle.

