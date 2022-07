Sierra Leonessa hallinto pyrkii laillistamaan abortin – lakiehdotus tarvitsee vielä parlamentin hyväksynnän

Sierra Leonessa hallitus on hyväksynyt lakiehdotuksen, joka dekriminalisoisi abortin maassa. Länsi-Afrikassa sijaitsevassa maailman köyhimpiin maihin kuuluvassa Sierra Leonessa äitiyskuolleisuus on yksi maailman korkeimmista.

Lakiehdotuksen hyväksymisestä kertoi toissapäivänä maan presidentti, jonka mukaan hänen hallintonsa oli yksimielisesti tukenut riskittömän äitiyden takaavaa lakia.

Sierra Leone etenee lakinsa kanssa noin viikko sen jälkeen, kun Yhdysvaltain korkein oikeus kumosi noin viikko sitten aborttioikeuden liittovaltion tasolla.

Presidentti Julius Maada Bio painottaa olevansa ylpeä sitä, että Sierra Leone ryhtyy hänen edistyksellisiksi kuvailemiinsa uudistuksiin aikana, jolloin naisten seksuaaliterveyttä ja lisääntymistä koskevat oikeudet ovat uhattuna, tai niitä kumotaan.

Valtionpäämies puhui asiasta seksuaaliterveyttä ja -oikeuksia koskevassa konferenssissa maan pääkaupungissa Freetownissa. Konferenssin pääjärjestäjät ottivat päätöksen tyytyväisinä vastaan ja kuvailivat sitä merkittäväksi edistysaskeleeksi naisten- ja ihmisoikeusjärjestöille Sierra Leonessa.

Presidentin kanslian mukaan parlamentin on vielä määrä käsitellä lakiehdotusta ja äänestää asiasta.

Nykyinen tiukka aborttilainsäädäntö 1800-luvulta

Sierra Leonen nykyinen aborttilainsäädäntö on vuodelta 1861, eli sata vuotta ennen kuin maa itsenäistyi Britannian vallan alta. Maassa abortti on kielletty, ellei äidin henki ole uhattuna.

YK:n väestörahaston (UNFPA) mukaan vuonna 2017 maassa kuoli 100 000:ta synnytystä kohden kaikkiaan 1 120 äitiä. Sierra Leonen terveysviranomaiset puolestaan arvioivat, että kaikista maan äitiyskuolemista kymmenkunta prosenttia on seurausta vaarallisista aborteista.

Vuonna 2015 maan parlamentti hyväksyi lain turvallisista aborteista, mutta tuolloinen presidentti Ernest Bai Koroma ei suostunut hyväksymään lakia uskonnollisten ryhmittymien painostuksen vuoksi.

Naisten olot pienessä Länsi-Afrikan maassa ovat olleet muutenkin heikohkot. Lähes 90 prosenttia naisista Sierra Leonessa on joutunut sukupuolielinten silvonnan kohteeksi. Lisäksi maassa käytiin kaikkiaan noin yksitoista vuotta kestänyt ja vuonna 2002 päättynyt sisällissota, jonka aikana tuhannet naiset tulivat raiskatuksi.

STT

