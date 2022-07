Simona Halep jatkoi vakuuttavaa virettään Wimbledonin puolivälierässä – ”Urani parasta tennistä”

Romanian pitkäaikainen tennishuippu Simona Halep kukisti Wimbledonin grand slam -turnauksen puolivälierässä Yhdysvaltain Amanda Anisimovan 6-2, 6-4 ja lunasti paikan naisten kaksinpelin neljän parhaan joukkoon. Vuonna 2019 Wimbledonin mestaruuden voittanut Halep, 30, kaatoi kymmenen vuotta nuoremman Anisimovan reilussa tunnissa.

Halep on Wimbledonissa 12 ottelun voittoputkessa, sillä vuonna 2020 koronapandemia perui arvoturnauksen ja viime vuonna romanialainen ei pystynyt osallistumaan nurmiklassikkoon loukkaantumisen takia. Tämän vuoden turnauksessa Halep ei ole hävinnyt erääkään.

– Pelaan ehdottomasti urani parasta tennistä. Olen yrittänyt palauttaa itseluottamustani, ja nyt se on hyvällä tasolla, 16:nneksi sijoitettu Halep kertoi haastattelussa.

Halep kohtaa torstaina välierässä Kazakstanin Jelena Rybakinan, joka voitti omassa puolivälierässään Australian Ajla Tomljanovicin 4-6, 6-2, 6-3. Naisten toisessa välierässä kohtaavat Tunisian kolmossijoitettu Ons Jabeur ja Saksan kokenut yllättäjä Tatjana Maria.

Entinen maailmanlistan ykköspelaaja Halep on jäljellä olevan nelikon ainoa grand slam -voittaja. Romanialainen juhli arvoturnausvoittoa myös Ranskan avoimissa 2018.

Kyrgios eteni ensimmäistä kertaa välieriin

Australian Nick Kyrgios on edennyt miesten kaksinpelin välieriin Wimbledonissa. Kyrgios kukisti Chilen Cristian Garinin kolmessa erässä 6-4, 6-3, 7-6 (7-5).

Välieräpaikka on oikukkaasta luonteestaan tunnetulle Kyrgiosille ensimmäinen grand slam -turnausten kaksinpelissä. Hän kohtaa välierässä Espanjan Rafael Nadalin tai Yhdysvaltain Taylor Fritzin, joiden ottelu on vielä kesken.

STT

Kuvat: